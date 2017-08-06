06 Ağustos 2017 Pazar

Yeni Malatyaspor sonuncu oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor, normal süresi 1-1 biten maçta Kardemir Karabükspor'u penaltı vuruşları sonrasında 4-3 mağlup etti. Turnuvayı 4 puanla tamamlayan Kardemir Karabükspor şampiyon oldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:21
Yeni Malatyaspor sonuncu oldu

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Vural Gül xx, Soner Maraş xx
K.Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Kerim Zengin xx, Dany xx, Latovlevici xxx (Paul Papp dk. 72 x), Barış Başdaş xxx, Ceyhun Gülselam xx, Torje xx (Bliznichenko dk. 76 x), Tanase xx (Serdar Deliktaş dk. 86 ?), Hamidou Traore xx (Seleznyov dk. 66 x), Poko xx, Yatabare xx (Osman Çelik dk. 80 ?) 
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Peraira x (Eren dk. 46 x), Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Sunday Mba xx (Cissokho dk. 58 x), Seth xxx, Murat Yıldırım x, Dialiba x (Turgut Doğan dk. 58 x), Buğra Çağıran xx, Ahmet Aras xx (Barazite dk. 58 x), Dening xx (Ayite dk. 78 ?)
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Torje (dk. 30 pen.) (K.Karabükspor), Murat Akça (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Barış Başdaş, Dany, Poko (K.Karabükspor), Seth, Buğra Çağıran (Evkur Yeni Malatyaspor)
Penaltılar: 
Atanlar: Seleznyov, Papp, Dany (K. Karabükspor) Murat Akça, Barazite, Turgut Doğan, Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kaçıranlar: Poko, Barış Başdaş, Ceyhun (K. Karabükspor) Eren, Ayite (Evkur Yeni Malatyaspor) 
İHA

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