Malatya’da farkındalık ve canlılık yaratma adına Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan Şemsiye Sokak, Türkiye’de kısa sürede marka haline gelmiş, farklı illerde aynı çalışmalar taklit edilmişti. Battalgazi Belediyesi şimdide kuyumcular çarşısı diye bilinen Cumhuriyet Çarşısı’nı Yeni Malatyaspor’u ve futbolu andıran nesnelerle donattı. Yeni Malatyaspor Sokağı daha bir kaç gün içinde vatandaşların akınına uğradı. Yeni Malatyaspor’un formalarının ve futbol toplarının asıldığı üstüne kale ağlarının gerildiği Yeni Malatyaspor Sokağı, sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım rekorları kırmaya başladı.

ŞAMPİYONLUK SLOGANI ATTILAR

Yeni Malatyaspor taraftarları, Cumhuriyet Çarşısı’nda oluşturulan Yeni Malatyaspor Sokağı’nda toplanarak, şampiyonluk sloganı attılar. Esnaflar da, taraftarlara destek verdi. Yeni Malatyaspor taraftarlarından Ramazan Yavuçkal, yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Böyle bir çalışmada bulundukları için Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, ekibine, personeline, Malatya şehrine böyle güzel bir renk kattıkları için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu uygulamanın her yerde olmasını istiyoruz” dedi.

Mehmet Denizcan Soyer ise, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Yasir Keskin isimli taraftar da, “Çok güzel olmuş. Buradan da Malatya halkını, Malatya esnafını, şehrimizi, takımı desteklemeye, tribüne stada bekliyoruz. Taraftar grubu olarak kenetlenmiş durumdayız. İnşallah bu senede şampiyon olacağız. Bu takım süper lige çıkacak” ifadelerini kullandı.

MALATYASPORA VERİLEN ÖNEM

Esnaflardan İbrahim Halil İşler ise, “Böyle bir çalışma olduğu için çok mutluyuz. Dışarıdan gelen bir kişi Malatyaspora verilen önemin ve değerin nedenli ve ne kadar güzel olduğunu daha iyi bir şekilde anlar” şeklinde konuştu. İnan Yıldırım isimli esnaf da, Yeni Malatyaspor Sokağı’nın yerinde bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu çalışma tabi ki iyi. Buda güzel bir çalışma. İleri ki zamanlarda bir fayda sağlayacağına inanıyorum” diyerek, yapılan uygulamadan ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

FATİH AVCI