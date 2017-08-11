Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Yeni Malatayspor’un kendi sahasındaki ilk maçını FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Geçen yıl TFF 1. Lig’in ikinci yarısında Yeni Malatyaspor’un Göztepe’yi 1 – 0 mağlup ettiği maçı yöneten Kalkavan, sezonun son maçında ise Sivasspor’un temsilcimizi 4 – 0 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı. 37 yaşındaki Mete Kalkavan, 1999'da hakemlik görevine başladı. 24 Aralık 2012'de FIFA kokartı takmaya başladı. Kalkavan geride kalan sezonda Süper Lig'de 22, PTT 1. Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta görev aldı. Yönettiği müsabakalarda geçen yıl toplam 142 kez sarı kart kullanan Kalkavan, 7 kez de futbolculara kırmızı kart gösterdi. Mete Kalkavan’ın yönettiği müsabakaların 12’sini ev sahibi takım kazanırken, 10 maçı deplasman takımı kazandı. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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