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Yeni Malatyaspor sezonu açıyor

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un Bolu kampı Cumartesi günü başlıyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 18:20
Yeni Malatyaspor sezonu açıyor
  Bolu/Termal’de sahaya inecek sarı-kırmızılı takım Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde cumartesi akşamı toplanacak.
Pazar sabah yapılacak ilk idmanla 2017- 2018 sezonunu resmen açmış olacak sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da tamamen netleşti. Geçtiğimiz yıldan kalan 13, dış transferde alınan 7, alt yapı kökenli 6 oyuncu olmak üzere toplam 26 futbolcuyla 1. etap kampını başlatacak Yeni Malatyaspor ilk kampta 13 gün çalışacak.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın ilk etap kampında tüm oyuncuları görmek için geniş bir katılım istediği öğrenilirken, 26 oyuncunun son durumuna bakıp 2. etap kampına sadece sezon kadrosunu götüreceği ifade edildi. Günde çift idman temposuyla 13 gün sürecek kampta bazı test ve ölçümlere de tabi tutulacak oyuncular, aynı zamanda Sağlam’ın gözüne girmek için mücadele edecek. Yeni Malatyaspor yönetimi kampa ilerleyen süreçte dahil olarak teknik heyetle fikir istişaresinde bulunacak.
İHA
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