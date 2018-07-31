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Yeni Malatyaspor, sezonu açıyor

Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı oyuncular yarın Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanarak Göztepe maçının ilk çalışmasını yapacak.

Yeni Malatyaspor, sezonu açıyor

Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı oyuncular yarın Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanarak Göztepe maçının ilk çalışmasını yapacak.

31 Temmuz 2018 Salı 16:55
Yeni Malatyaspor, sezonu açıyor

Yeni sezona Bolu ve Düzce Topuk Yaylasında yaptığı kamplarla hazırlanan Malatya ekibi, Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın kendi tesislerinde başlayacak. Transfer dönemini suskun geçiren Malatya ekibi son olarak eski futbolcusu Michael Pereira ve Hollandalı Mitchell Donald ile anlaşmaya varmıştı.

Malatya ekibinde Rahman Buğra Çağıran, Godson Azubuike, Ömer Şişmanoğlu ve Eren Tozlu’nun sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılıları yeni sezonda zorlu bir lig periyodu bekliyor. Geçen sezonki kadrosundan önemli isimleri gönderen Malatya ekibi, transferde suskun kalarak taraftarını mutsuz etti.

Ligin ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına kadar kendi tesislerinde hazırlanacak sarı-kırmızılılar, bu süre içerisinde kadrosundaki eksik noktaları da tamamlamaya çalışacak.

Yeni Malatyaspor’da yönetim defans, orta saha ve forvete takviye yapmayı planlarken, şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapılmadı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSezon
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