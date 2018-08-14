Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93282
ALTIN
251.044
DOLAR
6.5105
STERLİN
8.3230
EURO
7.4087

Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

Spor Toto Süper Lig’de sezona Göztepe maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

Spor Toto Süper Lig’de sezona Göztepe maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü.

14 Ağustos 2018 Salı 16:48
Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 10’a girmeyi başaran Yeni Malatyaspor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu ise İzmir’de Göztepe karşılaşmasıyla açtı. Malatya ekibi, yenilenen kadrosuyla rakibi karşısında aldığı 3-1’lik skorla sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşarken, bunun yanında son 3 yıldır devam eden ilk hafta kazanma alışkanlığını da sürdürdü. Uzun süren bir hasretin ardından geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig’in ilk maçında Osmanlıspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Spor Toto 1. Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonunu ise Mersin deplasmanında açan Malatya, Mersin İdmanyurdu'nu 3-1’lik skorla geçerek sezona güzel bir başlangıç yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 3 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3-1’lik skorlarla galibiyete uzandı.busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı
Evkur Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı
Taraftarlara destek yağmuru!
Taraftarlara destek yağmuru!
Galibiyete sevindik, kazaya üzüldük!
Galibiyete sevindik, kazaya üzüldük!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim