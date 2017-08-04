04 Ağustos 2017 Cuma

Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor maçını yeni statta oynamak istiyor! Başkan “Oynayacağız” dedi

Süper Lig’in ilk haftasında Osmanlıspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor’da gözler Malatya Stadyumu’na çevrildi. 13 Ağustos’taki maça yetişip yetişmeyeceği günlerdir tartışılan statla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, “Son kararımızı verdik, Osmanlı maçını yeni statta oynayacağız” dedi.

04 Ağustos 2017 Cuma 12:16
Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor maçını yeni statta oynamak istiyor! Başkan “Oynayacağız” dedi

  Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Son kararımızı verdik, Süper Lig’deki ilk iç saha maçımız olan Osmanlıspor karşılaşmasını yeni stadımızda oynayacağız” dedi. Sarı-siyahlı kulüpte haftalardır gündemi meşgul eden, ‘yeni stat sezonun ilk haftasına yetişecek mi’ sorusu bu kez kulüp başkanı Adil Gevrek’e soruldu. Gevrek yaptığı açıklamada, sahalarındaki Osmanlıspor müsabakasını yeni statta oynama yönünde karar aldıklarını belirtti.

YÖNETİM KARARINI TÜM KURUMLARLA PAYLAŞTI
  Gevrek, mevcut şartları ve çalışmalardaki son durumu göz önüne alıp son kararı verdiklerini belirterek, “Haftalardır stat konusu bir muammaydı. Yeni statta bazı eksikliklerin olduğu ve bu eksikliklerin tamamlanması gerektiği herkesin malumu sanırım. İşte bu konuyla ilgili başından beri hassasiyet gösteren Gümrük ve Ticaret Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın çabaları sonucu biz de kulüp olarak gerekli çalışmalara başladık. Şuan için stadımızın kullanım hakkı belediyemizde ve belediyemiz yolları için yoğun bir mesai harcıyor. Bunun dışında bizi düşündüren en önemli konu çimlerdi, son durumuna bakıldığında zemin de Osmanlı maçına kadar hazır hale gelir bilgisini aldık. Yeni stadımızın elektronik bilet sistemine uygun hale getirilmesi konusu ise federasyonumuzun sorumluluğunda. Federasyon kapı girişlerine bu sistemi en kısa sürede yerleştireceğini bizimle paylaştı. Dolayısıyla mevcut şartları ve çalışmalardaki son durumu göz önüne alıp son kararı verdik, Süper Lig’deki ilk iç saha maçımız olan Osmanlıspor karşılaşmasını yeni stadımızda oynayacağız” diye konuştu.

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