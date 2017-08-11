11 Ağustos 2017 Cuma

Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor maçı eski statta Bu işi de beceremedik!

Malatya’ya yapılan yeni stadyumda 2 gündür incelemelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti daha önce tespit ettiği eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle stadın 13 Ağustos’taki Osmanlıspor maçına ev sahipliği yapamayacağına karar verdi.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:55
Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor maçı eski statta Bu işi de beceremedik!

  Bu kararın ardından Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor müsabakasının İnönü Stadı’nda oynanacağı açıklandı. TFF heyeti tarafından incelenen stadyumda eksik görülen bazı noktaların acil olarak tamamlanması yönünde Yeni Malatyaspor Kulübü’ne rapor sunulmuş, sarı-siyahlı kulüp de yol ve soyunma odaları gibi eksiklikleri de içeren 29 kriteri tamamlamak için çalışmalara başlamıştı. Ancak federasyon yetkilileri tarafından belirlenen 29 kriterlik eksikler listesi tamamlanmayınca, heyet yeni stadyumda müsabaka oynanmasına izin vermedi. Protokol ve basın tribünü düzenlemesi, yayıncı kuruluş canlı yayın alt yapısı, misafir ve ev sahibi takım soyunma odalarının 16 olan koltuk ve dolap sayılarının 25’e çıkarılması, hakem soyunma odalarındaki 1 adet olan duş sayısının 3’e çıkarılması, stat giriş ve çıkış yollarının hazır hale getirilmesi gibi eksikleri bulunan stadyumun, ligin 3. Haftasındaki Antalya müsabakasına kadar hazır hale getirilmesi durumunda maça ev sahipliği yapabileceği belirtildi.

HABER MERKEZİ
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