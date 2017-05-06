Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Bandırma maçından sonra şehirde dağılan şampiyonluk havasının yeniden güçlü bir sinerjiye dönüşmesi için basın toplantısı düzenledi. Taraftara, medyaya, futbolculara ve teknik heyete mesajlar veren Gevrek, direkt şampiyon olmak için hala avantajlı olduklarını belirtti.

“AVANTAJIMIZ SÜRÜYOR”

Saat 15.30 da başlayan basın toplantısına Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ile birlikte katılan Adil Gevrek Malatya spor camiasının daima bu tür krizlerden güçlenerek çıktığını belirterek, “Şehir olarak, teknik heyet, futbolcular ve yerel basınımız olarak her zaman birbirimize yakın olmamız lazım. Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeridir birlikte hareket etmemiz, sahip çıkmamız lazım. Son haftalarda oynadığımız maçlarda bizim açımızdan kötü oyun sergiledik. Bandırma müsabakasına baktığınız zaman hakikaten çok kötü futbol oynadık ve karşılığında 5-0 mağlup olduk. Takımımız 5 puan farkla liderdi ama 2 puanla yine lider. Bir önceki haftaya göre avantajımız daha az sürüyor doğru ama yarış içerisinde hiç bir şey kayıp etmedik. Eksiklerimizi, hatalarımızı, yanlışlarımızı her maçta teknik ekibimizin, futbolcularımızın mutlaka ortaya çıkarması gerekiyor. Galibiyetlerden sonrada eğer hatalarımız varsa onlardan da ders çıkarıyoruz.” Dedi.

“BİZ OLAYLARI UNUTTUK, BU ŞEHİR SÜPER LİGİ HAK EDİYOR”

Alınan farklı mağlubiyeti kimsenin beklemediğini aktaran Gevrek, havalimanında ve sonrasında yaşanan taraftar olaylarına da değinerek, “Aslında şu an bunları konuşmanın çok fazla yeri ve zamanı değil. Yaşananlar bizi üzmüştür. Bizim gibi canı yanan taraftarın tepki vermesini normal karşılıyorum. Sadece tepkinin ölçüsü ve seviyesi bu olmamalıydı. Bir kaç münferit ve provokasyon olayını kabul etmiyoruz. Bu yaşananları Malatyaspor taraftarlarına mal etmiyoruz. Biz gerçek Malatya taraftarını iyi tanıyoruz. Biz önceki senelerde şampiyonluğa oynadığımız da 10 bin taraftarın karşısında oynadık. 100 bin kişiyle şampiyonluğu kutladık. Bunların içinden 3 – 5 kişinin yaptığı şey münferittir, lokaldir. Şehir olarak bir an önce Bandırma psikolojisinden çıkıp, güçlü bir camia havasına girmeliyiz. Biz mağlubiyeti zaten unuttuk, bu olayları da unutmak istiyoruz. Önümüzde 3 maçımız var bir şey bitmiş değil. Bu şehirde yaşayan taraftarımız, camiamız şampiyonluğu hak ediyor. Allah’ın izniyle bu takım Süper Lig’e çıkacaktır.” şeklinde konuştu.

“PARA PUL SORUNUMUZ YOKTUR”

Göztepe maçındaki saha ortasında prim pazarlığı şeklinde yorumlanan fotoğrafa ilişkin de konuşan Gevrek, “Bu bir iftiradır. Burada yönetim oyunculara gerekli ödemeleri yapmıştır. Benim uçağım kalkacaktı, kaptan ve Sadık başkanım soyunma odasına da gel dedi. Ben ve yöneticilerimiz her maç sonrası yensek de yenilsek de soyunma odasına gireriz. Bandırma mağlubiyetinin parayla pulla alakası yok. Kötü günümüzdeydik. Biz 3 maçımızı bu oyuncularla oynayacağız. Bakın kalkıp da buna rağmen oyuncular para yüzünden oynamıyor demek, yalan olur, iftira olur, kul hakkına girer. Bizde para için oynamamazlık yapacak bir tane oyuncu yok. Adana Demir maçını inşallah galip gelmek istiyoruz. Bolu takımı ile maçımız var kendi evimizde. Bu takıma inanan herkes iyi günde kötü günde takımının yanında olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ