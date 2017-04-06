Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz tarafından kaleme alınan, yönetim kurulu açıklaması şöyle: “Yaşanan üzücü hadiselerin sonrasında daha doğru yönlendirici ve gerginliği bitirici soğukkanlı açıklamaların iki camia adına yapılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Elazığ Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıklamalarını takdirle karşılayarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Elazığspor Basın Sözcüsü olduğunu ifade eden Cengiz Gülaç tarafından yapılan açıklamaları ise esefle kınıyoruz. Kendisinin söylediği ‘Bizden yaralanan yok, Malatyaspor taraftarlarından 17 kişi yaralanmış’ sözünü bir kahramanlık edasıyla anlatmasını ise bir anlık gafletle söylediğine inanmak istiyoruz. Bunu alınan mağlubiyetin hezeyanı ve tahribatı ile söylediğini düşünüyoruz. Saha sonuçları her ne olursa olsun bir Elazığlı veya Malatyalı vatandaşımızın burnunun kanamasını hiçbir şampiyonluğa değişmeyiz.

Kendisini yönetici olarak gösteren bu arkadaşın Futbol camiasına yeni girdiğini düşünerek bu durumlardan bir yöneticinin ‘gurur’ duymaması gerektiğini, aklıselim Elazığlı Spor Camiasının önde gelen kişilerinin bu zat ı uyarması gerektiği, uyarıları kabul etmemesi halinde ise bir daha mikrofon önüne çıkartılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Anladığımız kadarıyla kendisi mikrofonu ve kamerayı görünce abandone olup otokontrolünü kaybetmektedir. Biz aynı coğrafyanın insanları olarak her zor durumda birbirinin yanında olan iki kardeş şehir olduğumuzu ve kendilerinden 90 km ötedeki şehrin düşman değil Malatya olduğunu ve bu düşmanca söylemlerden bir an önce uzaklaşması gerektiğinin hatırlatılması gerekmektedir. Özellikle kendileriyle gurur duyduğumuz Türk Milletinin şerefli kolluk kuvvetlerini suçlayıcı açıklamalarını ise vatansever Elazığlı vatandaşlarımızın da kabul etmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bununla da yetinmeyen ve hukukçu olduğunu öğrendiğimiz bu zatın kulübümüzün Teknik sorumlusu İrfan Buz hakkında söylediklerini ise ‘Kişi kendinden bilir’ sözü ile açıklayarak kendisine iade ettiğimizi belirtmek isteriz. Bu söylemler bir spor adamına yakışmamakla beraber eğer bir hukukçu ise bunun bir suç olduğunu bilmesi gerekmektedir. Elazığspor gibi büyük bir spor camiasının Basın sözcülüğünü beceremediği gibi hukuk adamı olmayı da beceremediği aşikardır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz’un Yeni Malatyaspor’un başında Elazığspor Kulübüyle karşılaştığı 3 maçtan da galip ayrılması ve bu galibiyetler sonrasında haklı sevincini taraftarlarımızla beraber paylaşması kadar normal bir durum yoktur. Hocamıza yöneltilmiş olan bu hakaretleri bu ‘Basın Sözcüsü’ arkadaşa aynen iade ediyoruz. Kendisinin bu saatten sonra yapabileceği en mantıklı iki davranış vardır. Öncelikle Malatyaspor Camiasından ve Teknik Direktörümüzden özür dilemesi gerekmektedir. Malatyaspor camiası olarak değerli Elazığspor camiasını tenzih ederek bu şahsı bir daha muhatap olarak kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu dost ve kardeş iki şehrin insanlarını birbirine düşman etmeye ve ortalığı germeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Biz bu çirkin açıklamaları Elazığspor Yönetimine ve Elazığspor camiasına mal etmemekle beraber, Tüm Malatya spor camiasını soğukkanlı olmaya davet ediyoruz.”

FATİH AVCI