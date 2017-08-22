MUSTAFA TAŞAR: KADRO KALİTESİ YÜKSELMELİ

2 haftalık süreçte Yeni Malatyaspor fiziksel anlamda iyi bir takım görüntüsü verdi. Mücadele eden, daha çok haddini bilerek oynamaya çalışan bir yapısı var. Mevcut kadro uzun vadede bu ligi kaldırabilir mi? Onu tartışmak lazım. Sonuç itibariyle Süper Lig gittikçe daha zor bir sürece girecek rakipler daha güçlü konuma gelecektir. Son iki haftada oynadığımız maçlara baktığımızda rakiplerin bu ligin en zayıf rakipleri olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen ilk maçı kazanıp ikincisinde mağlup olduk. Bu hafta oynayacağımız Antalyaspor güçlü ve zor bir takım. O yüzden kadro kalitesinin artırılması adına yeni transferlerin takıma acilen dahil edilmesi gerekiyor. Alınan yeni futbolcuların takıma katkısı mutlaka olacaktır. Şuanda oynanan oyuna baktığımız zaman da elinden gelenin en iyisini bu kadar bütçeyle yapmaya çalışan bir takım görüntüsü var. Dolayısıyla mevcut kadro içerisinde Ertuğrul Sağlam kalite olarak sahaya en iyi 11’i sunmaya çalışıyor.

ADİL KINIK: ERTUĞRUL HOCA TAKIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMIŞ

Lige yeni çıkmış bir takım için Yeni Malatyaspor’un 2 haftalık periyotta oynadığı oyun için kötü diyemeyiz. Ama maalesef kadro kalitesi şuan çok düşük. Futbolcular birlikte takım bütünlüğün içerisinde oynuyor. Teknik adam Ertuğrul Sağlam’ın bu konuda çok önemli işler başardığını söylemek lazım. Şu anki takım tamamen teknik adam takımı bunu olumlu olarak söylüyorum. Ertuğrul Sağlam elindeki malzemeyi en iyi şekilde kullanıyor. Yeni Malatyaspor’un şuan olmazsa olmaz çok iyi stopere ihtiyacı var. Yalçın’ın yanına sağlam oyuncu mutlaka gerekiyor. Bana göre Murat iyi bir ön libero. İki tane 6 numara yan yana oynamaz. Murat Yıldırım ve Azubuike mücadele eden futbolcular. Ama topu ileri taşıyabilecek orta saha oyuncuları değil. Takıma iyi bir 8 numara oyuncu gerekiyor. Kaleci kesinlikle güven vermiyor.

AZİZ YİĞİT: HOCANIN İSTEDİĞİ TAKIM OLUŞTURULAMADI!

Maalesef Yeni Malatyaspor ligin başlangıcında istediği kadroyu oluşturamadı. Ertuğrul Sağlam takımla birlikte 2 kamp dönemi geçirdi ama kafasında istediği oyuncu topluluğunu oluşturamadı. Son 2 hafta içerisinde istedikleri 3 oyuncuyu almalarına rağmen bu oyuncuların lisansları henüz kavuşmuş değil. Doğal olarak bu oyunculardan da faydalanamadılar. İlk hafta alınan galibiyette de futbolcular iyi oynadıkları için değil doğru oynadıkları için galip geldiler. Ama bu oyun anlayışıyla tekrar bir hafta sonra Sivasspor maçında da galip gelecekleri anlamına gelmiyordu. Şu bir gerçek; Yeni Malatyaspor sağlam bir santrafor almadığı takdirde önümüzdeki müsabakalarda zor duruma düşecektir. Onun için kulübün biran önce Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda yeni transferler yapılarak Süper Lig’de kalıcı olacak bir Yeni Malatyaspor oluşturulması lazım.

BAYRAM BAYSAL: SÜPER LİG’İ KALDIRACAK OYUNCULAR LAZIM

Yeni Malatyaspor Süper Lig’e çıktığında kadro kalitesinin Süper Lig’i kaldıracak nitelikte oyuncuya sahip olmaması takım için en büyük eksiydi. Yapılan transferler içerisinde 3-4 tane futbolcu dışında bu ligi tanıyıp bilen oyuncu olmadığından kadro kalitesi konusunda diğer takımlara göre geri kaldı. Bu durum Ertuğrul Sağlam’ın en büyük sorunu haline geldi. Takım üzerinde henüz istenilen performansı sergileyemiyor. Osmanlı maçında iyi bir başlangıç yaptılar ama Sivas maçında ki görüntü hiçte iç açıcı değildi. Eksik mevkilerdeki oyuncuların takıma adaptasyonu sağlandıktan sonra Yeni Malatyaspor’un biraz daha iyi oyun sergileyeceğini düşünüyorum.

MEHMET TÜREL: SERGİLENEN FUTBOL MEMNUN EDİCİ

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in yeni takımı olarak ilk iki hafta ortaya koyduğu oyunla taraftarını memnun ettiğine inanıyorum. Tabii birde gerçek var ki; Süper Lig kalitesinde olmayan mevki oyuncularımız var. Dolayısıyla bu oyuncuların ilk 11’de zorunlu olarak oynatılması iki maçta da başımıza işler açtı. Hoca kalitesinin takıma kısa sürede yansımasıyla alınan Osmanlı galibiyeti, Sivas maçında ortaya konan futbol bana göre Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki haftalarda çok canlar yakacağı mesajını verdi. Arturo Mina, Sadio Diallo ve şuan gündem de olan Weligton gibi kaliteli bir forvet oyuncusunun takıma katılmasıyla birlikte göze daha iyi gelen bir futbol oyunu sergileyeceğini düşünüyorum. Yeni Malatyaspor’un sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında 3 puanla 90 dakikayı tamamlarsa sonrasındaki haftalar için çok daha rahatlayacak, gelecek haftalar için de taraftarına umut verecektir.

FATİH AVCI: ACEMİ AYAKLARA YER YOK!

Yeni Malatyaspor yönetimi elindeki 90 milyonluk bütçeyle Süper Lig’de ilk yıl için fena bir takım kurmadı. Ancak yapılan iyi takviyeler henüz tam hazır olmadığı için muhtemel puan kayıpları yaşanacak. İşte bunlar ileride daha çok can sıkacak. Çünkü Süper Lig kaliteli oyuncuların yer aldığı bir lig. Biz de ise yeni transferler geç geldiği için hala eski ayaklar sahada. Burada acemi ayaklara yer yok. Birileri futbolcu olacak diye bunun karşılığını küme düşerek ödemek istemiyoruz. Herkes biliyor ki Ertuğrul Sağlam’a istediği oyuncular istediği tarihlerde alınsaydı Yeni Malatyaspor bugün bambaşka bir halde olurdu. Şu anki takım Mina ve Sadio’dan sonra iyi bir 11’e sahip. Ama kulübe hala yetersiz. Malatyaspor’un teknik heyeti ve şehrin genel potansiyeli takımı ligde tutacaktır. Ancak burada önemli olan arka arakaya yaşanacak kayıplarda panik yapmadan yola devam etmektir.

ÖMER ALİ DELİBAŞ