Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162

Yeni Malatyaspor isim sponsoruyla yeniden anlaştı

Yeni Malatyaspor, Evkur ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını 1 sene daha uzattı.

Yeni Malatyaspor isim sponsoruyla yeniden anlaştı

Yeni Malatyaspor, Evkur ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını 1 sene daha uzattı.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:35
Yeni Malatyaspor isim sponsoruyla yeniden anlaştı

Yeni Malatyaspor, Evkur’un yeni sezonda da kulübe isim sponsoru olacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek, yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Evkur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan’a teşekkür etti.

Adil Gevrek: "Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Evkur’un Yeni Malatyaspor ile özdeşleştiğini kaydederek, "Bu yıl da isim sponsorluğu konusunda Evkur ile anlaştık. Bu sezonda 'Evkur Yeni Malatyaspor' olacağız. Ben Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Malatyaspor gerçekten çok büyük bir camia. İnşallah Evkur'un desteğiyle Malatyaspor'u hak ettiği yere taşırız. Malatyalı iş adamlarımızın, Malatyalı hemşehrilerimizin takıma sahip çıkması lazım” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor, İstanbulsporlu genç futbolcuyu kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, İstanbulsporlu genç futbolcuyu kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor ile Altınordu kulüpleri arasında dostluk köprüsü
Yeni Malatyaspor ile Altınordu kulüpleri arasında dostluk köprüsü
Yeşilyurt Belediyespor’da transfer
Yeşilyurt Belediyespor’da transfer
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim