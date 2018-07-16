Yeni Malatyaspor isim arıyor!

Kulübün gelirlerini artırmak için son 2 sezondur başvurulan isim sponsorluğu anlaşmasında Yeni Malatyaspor ile Evkur’un sözleşmesi sona erdi. Evkur ön adını TFF’ye bildirerek kaldıran kulüp, yeni firmalarla ve markalarla görüşmelere başladı. İlk olarak Alima ismini ön ad koyan kulüp daha sonra Evkur ile anlaşmıştı. 1 yıllık isim anlaşmasından minimum 5 milyon almayı hedefleyen yönetime bu konuda teklif götürülen firmalardan şikayetler geliyor. Yeni takısının markaların verdiği sponsorluk anlaşmasının bedelini ve marka değerini düşürdüğünü ifade eden yatırımcılar, kulübün yeni takısını da kaldırmasını istiyor.