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Yeni Malatyaspor ile Altınordu kulüpleri arasında dostluk köprüsü

Yeni Malatyaspor Kulübü iler Altınordu Kulübü arasında dostluk köprüsü kuruldu. İki kulübün başkanları bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Yeni Malatyaspor ile Altınordu kulüpleri arasında dostluk köprüsü

Yeni Malatyaspor Kulübü iler Altınordu Kulübü arasında dostluk köprüsü kuruldu. İki kulübün başkanları bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:42
Yeni Malatyaspor ile Altınordu kulüpleri arasında dostluk köprüsü

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek, Göztepe karşılaşması öncesi TSYD Malatya Şubesi temsilcileri ile birlikte Türkiye’nin futbolcu fabrikası Altınordu’nun tesislerini ziyaret etti.

Ziyarette iki kulüp başkanı karşılıklı olarak birbirlerine forma hediye ettiler.

Adil Gevrek, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada; “Altınordu Kulübü’nün başarılı çalışmaları ve Türk sporuna katkıları konuşularak izah edilemez. Burada çok büyük işler yapılıyor. Büyük emekler vererek yapılan bu güzel çalışmalar ile bizleri gururlandıran her bir Altınordu emektarını yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeni Malatyaspor ile dostluk köprüsü kurduklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Adil Gevrek, Seyit Mehmet Özkan ve ekibine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Yeni Malatyaspor forması hediye ederken, kendi isminin yazılı olduğu Altınordu formasını da kabul etti.  busabahmalatya.com

İHA

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Yeni MalatyasporAltınordu KlüpleriDostluk Köprüsü
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