Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104783
ALTIN
192.878
DOLAR
4.6010
STERLİN
6.0942
EURO
5.3015

Yeni Malatyaspor iddialı hazırlanıyor

U13 Futbol Ligi’nde yer alacak Yeni Malatyaspor, 3 Haziran’da başlayacak sezona teknik sorumlu Murat Uçkun ve Engin Fırat nezaretinde iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 2’şerli grupta 15 takımın yer alacağı ligde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda hedef şampiyonluk.

Yeni Malatyaspor iddialı hazırlanıyor

U13 Futbol Ligi’nde yer alacak Yeni Malatyaspor, 3 Haziran’da başlayacak sezona teknik sorumlu Murat Uçkun ve Engin Fırat nezaretinde iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 2’şerli grupta 15 takımın yer alacağı ligde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda hedef şampiyonluk.

29 Mayıs 2018 Salı 11:32
Yeni Malatyaspor iddialı hazırlanıyor

Malatya U13 Futbol Ligi’nde sezon 3 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 2’şerli grupta 15 takımın yer alacağı ligde, A Grubunda Konak Belediyespor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Pütürge Gençlik Spor, Anadolu Selçuklu Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Karakavakspor, Malatya Fenerspor, Kale Gençlerbirliği, B Grubunda ise Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Telekomspor, Sanayispor, Erkenek Hürriyetspor, Yeni Malatyaspor, Akçadağspor mücadele edecek.

“HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR”

Pazar günü oynanacak karşılaşmalar öncesi tüm takımlara başarılar dileyen Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, şunları söyledi: “Bu hafta sonu ligimiz başlıyor. Şampiyon olacak takım bu yıl statü gereği şampiyonaya katılmayacak. İyi bir U13 takımımız var. Genç yetenekli, kaliteli çocuklarımız var. Gerek okullarda ve gerekse futbol okulumuzda yaptığımız seçmelerden performansı iyi olan oyunculardan kadro oluşturduk. Murat Uçkun ve Engin Fırat hocalarımız birebir takımla çalışmalara katılıyor. Yaş grubu gelişime müsait olduğu için tecrübeli hocalarımız antrenmanlara katılıyor. Şuan altyapımızda her şey yolunda gidiyor.”

“İDDİALI EKİBİMİZ VAR”

“Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz” sloganıyla başlatılan futbolu okulu kayıtlarının sürdüğünü belirten Doğandemir, “Malatya futbolunun geleceği için okulları tarayıp yetenekli çocukları küçük yaşlardan itibaren Yeni Malatyaspor altyapısına kazandırmak istiyoruz. Özellikle bu sezon iddialı bir teknik ekibimiz ve takımımız var. Yeni Malatyaspor Futbol Okulu yeni sezon kayıtları sürüyor. Ailelerden yoğun bir ilgi var. Yaz futbol okullarında yetenekli çocuklarımızı keşif etmemiz çok yüksek. Alt gruplarımız olan U14’den U17’ye kadar geçmiş dönemden gelen yetenekli çocuklarımızı orada tespit ettik. Bu çocuklarımızı kulüp bünyemize alarak lisanslarını çıkartıyoruz. Yeni Malatyaspor’umuz Süper Lig’de ilk sezonunda başarılı grafik sergilediğinden dolayı halkımız takımlarının altyapısına büyük bir teveccüh gösteriyor.” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaU13FutbolMurat UçkunEngin Fırat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskihellaç milli takım kampında
Eskihellaç milli takım kampında
Ya tamam ya devam!
Ya tamam ya devam!
Azubuike’ye teklif
Azubuike’ye teklif

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim