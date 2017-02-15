Yeni Malatyaspor’un Denizlispor’u 3 – 1 mağlup ettiği maçın öncesinde İstanbul Yıldız Park’taki Malta Köşkü’nde Malatyalılar bir araya geldi. Malatya İş Adamları Derneği (MİAD), Malatya Eğitim Vakfı (MEV), Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’nin (MASTÖB) temsilcilerinin ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Turizm Danışmanı Tülin Ersöz tarafından organize edildi.
MİAD Başkanı Yunus Aktaş ve MEV Başkanı Şaban Taçyıldız, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkması gerektiğini ifade ederek, sarı kırmızılı kulübün en çok İstanbul’da destek gördüğünü Malatya’dan da iş adamlarının aynı şekilde kulübe ekonomik destek vermeleri gerektiğini belirtti.
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