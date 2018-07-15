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"Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeri"

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kulüp asbaşkanı Müslüm Boztaş, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaret etti.

"Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeri"

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kulüp asbaşkanı Müslüm Boztaş, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaret etti.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:10
"Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeri"

AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevinden istifa ederek, yeni dönemde milletvekili olan Hakan Kahtalı'nın yerine görevlendirilen Koca'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Boztaş, kulüp çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.  Ziyarette konuşan Boztaş, "İhsan Koca ile yıllar öncesine dayanan bir dostluğumuz var. Kendisine bir nezaket ziyaretinde bulunmak istedim. Kendileri de sağ olsunlar bizleri muhabbetle karşıladılar, teşekkür ediyorum" dedi. Boztaş, ziyarette Yeni Malatyasporla ilgili de istişarede bulunduklarını aktararak, "Yeni Matyaspor'u enine boyuna konuştuk, çeşitli istişarelerde bulunduk ve Yeni Malatyaspor'un son durumu hakkında kendilerine bilgiler verdim. Malatya'da yaşayan bir yönetici olarak yükümüz çok ağır. Kulübü sağlam temeller üzerinde çok fazla borçlanmadan, şeffaf bir şekilde yönetilmesi adına elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Bu anlamda da yönetim olarak gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise Yeni Malatyaspor'un Malatyalıların ortak değeri olduğunu ifade etti. Malatya futbolunu yakından takip ettiklerini dile getiren Koca, her daim Yeni Malatyaspor'un yanında olduklarını, bundan sonrada takımın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig EkibiYeni MalatyasporMüslüm BoztaşAK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca
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