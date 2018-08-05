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Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep’i 2-1 yendi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep’i 2-1 yendi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:55
Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep’i 2-1 yendi

Ligin ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, sezon açılışı maçında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Müsabakanın 49. dakikasında konuk takımda Rydell Poepon'un ceza sahasın içerisinde kaleci Ertaç Özbir tarafından düşürülmesini müsabakanın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Poepon, Gazişehir Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında yeni transferi Danijel Aleksic'in golüyle skora dengeyi getiren Yeni Malatyaspor, 90. dakikada Michael Pereira'nın attığı golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. busabahmalatya.com

İHA

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Yeni MalatyasporHazırlık MaçıGazişehirGaziantepYenilmek
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