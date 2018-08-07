Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94839
ALTIN
208.282
DOLAR
5.3296
STERLİN
6.9010
EURO
6.1775

Yeni Malatyaspor genç yeteneğini Bayrampaşa’ya kiraladı

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında sergilediği futbolla adından söz ettiren 19 yaşındaki genç futbolcu İsmail Baran Karakoç, 2. Lig takımlarından Bayrampaşaspor’a kiralandı.

Yeni Malatyaspor genç yeteneğini Bayrampaşa’ya kiraladı

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında sergilediği futbolla adından söz ettiren 19 yaşındaki genç futbolcu İsmail Baran Karakoç, 2. Lig takımlarından Bayrampaşaspor’a kiralandı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:20
Yeni Malatyaspor genç yeteneğini Bayrampaşa’ya kiraladı

Bu sezon altyapıdan alınarak profesyonel yapılan İsmail Baran Karakoç, tecrübe kazanması için kiralık olarak Bayrampaşa’ya gönderildi. Hazırlık kampındaki çalışkanlığıyla kısa sürede Erol Bulut’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran İsmail, sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan Gazişehir Gaziantep ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla büyük alkış almıştı. Teknik Direktör Erol Bulut’un genç İsmail’in tecrübe kazanması için bu sezon kiralanması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

Bulut’un gelecek vaat eden genç futbolcunun sürekli oynayabileceği bir kulübe kiralanmasının futbolcunun gelişimi adına daha doğru olacağını yönetime iletmesinin ardından bu kararın alındığı belirtildi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGenç YetenekBayrampaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor, altyapıdan 3 ismi profesyonel yaptı
Yeni Malatyaspor, altyapıdan 3 ismi profesyonel yaptı
Yeni Malatyaspor'da Donald ve Guilherme uyum sürecini çabuk atlattı
Yeni Malatyaspor'da Donald ve Guilherme uyum sürecini çabuk atlattı
TFF açıkladı: Son kez düzenlenecek!
TFF açıkladı: Son kez düzenlenecek!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim