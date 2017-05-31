31 Mayıs 2017 Çarşamba

Yeni Malatyaspor, Galatasaraylı genç oyuncuyu istiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın gurbetçi defans oyuncusu Koray Günter’e talip oldu.

30 Mayıs 2017 Salı 13:56
Yeni Malatyaspor, Galatasaraylı genç oyuncuyu istiyor
  Süper Lig’deki ilk sezonunda korkulu rüya görmemek için kolları erken sıvayan sarı-siyahlı yönetim, gözünü Galatasaray’ın gelecek vaat eden genç oyuncusu Koray Günter’e dikti.
Teknik heyet konusunda önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacak olacak yönetim, mevcut kadrodan yeni sezonda yola devam edeceği isimleri de belirleyecek.
Talihsiz bir sakatlık sonucu sezonu futbol oynamadan geçiren genç oyuncuya talip olan Yeni Malatyaspor yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık yöntemiyle transfer etmeyi düşünüyor.
Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transfer olan 1.85 boyundaki Koray Günter'in de Malatya ekibinde oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Murat türkoğlu 1 gün önce yorumlandı

      Sakatlığı geçmişsse süper bir olay

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya