24 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Yeni Malatyaspor FİFA 18’de olacak!

Yeni nesil genç, çocuk ve hatta yetişkinlerin bile en büyük tutkularından olan oyun konsolu FİFA 18 bundan böyle Süper Lig’i de bünyesine kattı. 2017 – 2018 Sezonu Süper Lig takımları da sanal alemde yerini alacak. Temsilcimiz Yeni Malatyaspor’da yeni formaları, transferleri ve stadıyla sanal futbol sevenlerin tercih edebileceği bir takım olacak.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:00
Yeni Malatyaspor FİFA 18’de olacak!

  Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in lisans hakları için EA Sports ile üç yılık yeni anlaşma yaptı. Türk futbolunun uluslararası alanda daha da büyümesi ve tanıtımına önemli katkı yapacak anlaşma ile Süper Lig, 18 takımı ile birden FIFA 18'de yer alacak. TFF ile EA Sports'un iş birliği, FIFA 18'in yanı sıra gelecek iki sürümü daha kapsıyor. Böylece Süper Lig, FIFA 19 ve FIFA 20 serisinde de futbolseverlerle buluşacak.

MİLYONLARCA FUTBOLSEVERE HİTAP EDİYOR
  FIFA 18, bilgisayar ve çeşitli oyun konsollarında 29 Eylül'de futbolseverlerle buluşacak ve Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 18 takımın kadroları, orijinal formaları ile Türkçe oynanabilir halde olacak. Her yıl milyonlarca futbolseverin oynadığı FIFA 18, gerçek ve sanalı bir araya getirirken, yeni statlar, yüksek çözünürlüklü taraftarlar, yeni taraftar hareketleri, oyuncu pankartları ve saha grafikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca seri tarihinde ilk kez gerçek hayattaki hareketler, boyutlar ve nitelikler oyuncuların hareketlerini etkileyerek dünyanın en iyileriyle gerçeğe çok yakın hisler yaşanmasını sağlıyor.

YENİ MALATYASPOR’U AVRUPA’YA TANITMIŞ OLACAK
  Dünya futbolunun en büyük mega starlarından olan Cristiano Ronaldo’nun kapağını süslediği yeni sürümde, oyun kolik futbolseverler Yeni Malatyaspor’u tercih ederek, Real Madrid, Barcelona, Manchester United gibi dünya devleriyle sanal alemde boy ölçüşebilecek. Kulübün ve futbolcuların Avrupa düzeyinde daha iyi tanınmasını sağlayan oyunla birlikte sarı kırmızılı temsilcimiz sanal alemde de olsa yurt dışına açılmış olabilecek. 

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