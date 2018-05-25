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Yeni Malatyaspor'dan kombine ve localar için özel çalışma

Geçen sezonu yeni stadına lig devam ederken taşındığı için kombine ve loca satışı yapamadan geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi kombine ve localar için özel bir çalışma yürütüyor.

Yeni Malatyaspor'dan kombine ve localar için özel çalışma

Geçen sezonu yeni stadına lig devam ederken taşındığı için kombine ve loca satışı yapamadan geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi kombine ve localar için özel bir çalışma yürütüyor.

25 Mayıs 2018 Cuma 13:44
Yeni Malatyaspor'dan kombine ve localar için özel çalışma

Yeni Malatya Stadyumunda toplam 46 locayı sezonluk satmak için hazır hale getiren sarı-kırmızılı kulüp, kombine kartlar için de oldukça titiz davranıyor. 10-12 ve 24 koltuklu olmak üzere, standartları değişen localarda ev sıcaklığı ortamının oluşturulması amaçlanmış. Buzdolabından, televizyona, özel koltuk setlerinden kişisel eşyalara kadar her şeyin düşünüldüğü locaların satışına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kombine kart satışları için de hazırlıklarını tamamladı. Her taraftarın ekonomisine uygun olarak fiyatlandırıldığı açıklanan kombinelerin de önümüzdeki günlerde satışına başlanacak. 
Sarı-kırmızılı yönetimin kombine satışında yeni sezon için stadyumun tamamını satışa açacağı belirtildi. 

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kombine ve loca satışından bu yıl en az 2,5 milyon TL gelir beklediği öğrenildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSezonKombineLocalar
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