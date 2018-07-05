Yeni Malatyaspor da listede

Geçtiğimiz sezon hareketli geçen Süper Lig yarışında galip gelen taraf Galatasaray olmuştu. Ligin bitmesiyle beraber futbol dünyası transfer haberleri ile çalkalanmaya başladı. 14 Haziran’da Rusya - Suudi Arabistan maçı ile başlayan 2018 FIFA Dünya Kupası da futbolseverlerin ilgi gösterdiği spor olaylarının başında geldi. Medya Takip Merkezi (MTM) hazırladığı Haziran ayı medya raporuna göre, ay boyunca en çok konuşulan takım Fenerbahçe olurken, Yeni Malatyaspor ise 9173 haberle listenin 9. sırasında yer aldı. Fatih Terim ayın en çok konuşulan teknik direktörü oldu. Yeni sezonda hedeflerinin büyük olduğunu belirten Fatih Terim, yapılacak transferler için ay başında çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi için de güçlü bir kadro kurmak isteyen Terim, UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transfer zorlukları yaşadığını açıkladı. Galatasaray’a kazandıracağı futbolcuların merakla beklendiği teknik direktör bu ay 12 bin 631 haberde adından söz ettirdi.