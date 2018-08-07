Yeni Malatyaspor'da Donald ve Guilherme uyum sürecini çabuk atlattı

Mitchell Donald ve Guilherme Costa Margues’in antrenmanlardaki performansı ve sempatik tavırlarıyla uyum sürecini kısa sürede atlattıkları gözlenirken, ikilinin hazır görüntülerinin de ligin başlamasına kısa bir süre kala forma rekabetini yükseltmesi bekleniyor.

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Malatya temsilcisinde teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer edilen Donald ve Guilherme’nin fiziksel olarak hazır bir görüntü ortaya koymaları Erol Bulut’u memnun ediyor. Bulut’un sakat oyuncuların fazlalığını da göz önüne alarak bu oyuncuları Göztepe maçının kadrosuna alacağı belirtiliyor.

Sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Donald ve Guilherme’nin yeni takım arkadaşlarına da kısa sürede alıştıkları görüldü. busabahmalatya.com