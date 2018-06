Yeni Malatyaspor'da beklenen kongre gerçekleştirildi

Evkur Yeni Malatyaspor'un Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Adayı Hulusi Porgalı, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Naci Şavata'nın divan başkanlığını yaptığı Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Mali konuda futbol kulüpleri olarak hakikaten Türkiye'de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sadece Malatya değil, Malatya belki de mali anlamda bunların içerisinde en iyisidir. Türk futbolu mali sıkıntılarla beraber Süper Lig'e çıktık, Süper Lig'de daha büyük sıkıntılarla karşılaştık. Bunu aşmak için hem Kulüpler Birliği olarak hem federasyon olarak yetkililerle istişareler yapıyoruz. Ama biz en önemlisi Yeni Malatyaspor'u nasıl borçsuz götürürüz bunun hesabını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Dört yılda altyapıya 7,5 milyon yatırım yaptık"

Gevrek, Süper Lig'de ilk sezonlarını sportif ve ekonomik açıdan iyi bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dört yıl içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor'da sportif anlamda üç yılda iki şampiyonluk yaşadık. 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e, Spor Toto 1.Lig'den de Süper Lig'e yükseldik. Tabi bunlar kolay olmadı. Bunun yanında mali anlamda da bizim çok ciddi bir mücadelemiz oldu. Rakiplerinle mücadele ederken, çok ciddi bütçeleri olan takımlar var. Taraftarlarımız ve camiamız tabi ki sportif anlamda başarı isteyecektir ama bunun altyapısı, ekonomik boyutu var, buna da dikkat ediyoruz. Üç yıldır ekonomik anlamda iyi gidiyoruz. Geçen yıl Süper Lig'e çıktık ve bu lige çıkarken de bütçesi az olan kulüplerden bir tanesiydik. 13 milyon bütçeyle Süper Lig'e çıktık. Şampiyonluk primleri vardı. Süper Lig'e 10 milyon bir borçla girdik. Süper Lig'de de bu sezon hem sportif hem de mali olarak çok iyi gittik. Ama maalesef Türkiye'de bir kur yükselişi oldu ve bundan dolayı da 14 milyon bir farkımız oldu. Bununla birlikte bizim altyapıda şimdiye kadar yapmış olduğumuz 7,5 milyonluk bir yatırım var. Yeni tesisimize geçtik, iki antrenman sahası yaptık, altyapının sahasını değiştirdik. Bu yeterli mi değil ama bu harcamaları da yaptık. Bundan sonrada hem altyapıda hem de tesisleşme adına mutlak ve mutlak bütçe ayırmalıyız."



"Haddi olmayan kişiler bu kulübe başkan aradılar"

Yönetim olarak haksız eleştiriler ve iftiralara maruz kaldıklarını savunan Gevrek, "Dört yıllık süreçte hem mutlu olduğumuz anlar hem üzüldüğümüz anlar oldu. Ama çok üzüldüğüm bazı konular oldu. Biz 2.Lig'den Spor Toto 1.Lig'e çıktığımızda daha ilk maçımızda bir zihniyet tarafından bize yapılmayan kalmadı. 1-0 yenildik maalesef hiç ağza alınmayacak hakaretler edildi, yanlışlar yapıldı. Malatya'ya bunu yapanların kimler olduğunu biliyorsunuz. Belki figüranlar, kişiler değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Son olarak da Bursaspor'a yenildiğimiz maçta birileri çıkıp hakkı ve haddi olmayan, haddini aşarak 'Bu takımı ellerinden alın, el koyun' diyen bir zihniyet vardı. Bugüne kadar hep sustum, sesimizi çıkartmadık. Ama bu insanlar Malatyaspor'a zarar veriyorlar. Bunlar menfaatleri çakışmadığı yerde çıkıp böyle konuşuyorlar. Bugüne kadar hep sabırlı davrandık. Şahsıma ne tehditler ne şantajlar oldu. Şahsıma atılan iftiralar, yalanlar oldu. Bizi 'transferde hırsızlıkla' suçladılar. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı 'hırsızlıkla' suçladılar. İftira atıldı. Varsa bir iddian, tespitin ortaya koyarsın ama maalesef bu insanlar menfaatleri çakışmadığı için bunları yaptılar. Bugüne kadar bunlarla mücadele ettik. Bugünden sonrada ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bu kulüpte olduğumuz sürece bu insanların zarar vermesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bir sezon boyunca sustum, sesimi çıkarmadım, sabrettim ama bunlar hakikaten haddini fazlasıyla aştılar. Hadleri, hakları olmadan İstanbul'da kapı kapı işadamlarını dolaşıp, Malatyaspor'a başkan arıyorlar. Bu sizin haddinize mi? Burada genel kurul var, isteyen kişi gelip aday olabilir. Başkan olabilir. Bu kulüp bütün Malatyalıların. Biz nasıl oluyorsak herkes gelip aday olabilir. Herkes buraya gelip hizmet etmek isteyebilir ama bir kongre yokken, ortada hiçbir şey yokken bir atamayla çıkıp haddi olmayan kişiler bu kulübe başkan aradılar. En zor günlerimizde destek olması gerekenler bunu yaptılar. Kendi kafalarından uydurdukları şeylerle Gümrük ve Ticaret Bakanımıza, AK Parti Genel Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittiler. Bakanımız, genel başkan yardımımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız bunlara inanıp, itibar etmedi. Bizde Allah'a şükür onları mahcup etmedik. Anlatmadığım çok şey var, günü geldiğinde onları da anlatırız. Bunlar maalesef kendi menfaatleri için Malatyaspor'a zarar veriyorlar. Bu insanları görüp üzülüyorum ki bazı yerlerde itibar görüyorlar. Tabi ki eleştiri olacak. Eleştiri, yanlışlar, hatalar olacak. Biz eleştiriye açığız ama yalan söyleyerek, iftira atarak eleştiri olmaz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız gece gündüz mücadele ediyor, ama haksız yere suçlanırlarsa şevkleri kırılıyor. Bu insanlar İstanbul'dan gelip zamanını, parasını veriyor, kendi evine ayırmadığı zamanı buraya ayırıyor ama bir de maalesef haksız bir şekilde bu insanlara hakaret ediliyor ve bu insanlar suçlanıyor. Mutlaka eleştiri olacak. Buradaki basın mensuplarımızın çoğu bizi eleştirdi. Zaman zaman hak verdiğimiz arkadaşlarımız, zaman zaman ise fikir ayrılığımızın olduğu arkadaşlarımız oldu. Ama eleştiri seviyesinin içerisinde olması lazım. Şahsa direkt hakaret etmek doğru değil, bu Malatyaspor'a zarar verir. İnşallah bundan sonra bu insanlarla da, rakiplerimizle de mücadele edeceğiz. Evkur Yeni Malatyaspor'umuzu da inşallah hak ettiği yere taşıyacağız. Bu takım sezon başında maça çıkarken ulusal basında ve Malatya'daki zihniyet, 'Bu takım düştü, düşecek' dedi. Neredeyse son üç haftaya kadar söylediler. Sağda solda 'Bu takım düşecek' dediler. Konya o üç tane kırmızı kutucuktan uzun süre çıkmadı, sonunda çıktı. Demek ki biz Konya'nın yerinde olsaydık, en altta olsaydık bu takımı bunlar düşürecekti. Ama biz buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu bizi üzüyor. Maç 90 dakika, 34 maç bitmeden bu takımı düşürmek istediler ama Allah'a şükürler olsun ki bize inananlara mahcup olmadık. Ligi 43 puanda çok iyi bir yerde bitirmek. Bundan sonrada en iyi yerde bitirmek, üst seviyelere çıkmak istiyor. Süper Lig için takımın ne kadar büyük bir marka değer olduğunu da görmemiz lazım. Malatyalı esnaf ve hemşehrilerimizden takımlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Göğsümüzü gere gere ulusal basında takımımız konuşuluyor. Biz gururlanıp, onurlanıyoruz. Malatya'mıza sahip çıkalım" açıklamalarını yaptı.



"Malatyaspor kaşesi ve makbuzu olmadan kimseye reklam vermeyin"

Kulübe toplanan reklamlarla ilgili yaşadıkları sıkıntıyı da dile getiren Gevrek, "Stadın kenarına reklamlar alınıyordu. O reklamları artık Malatyaspor'un dışında kimseye vermeyin. Maalesef bunu da yaptılar. 40 yıldır o reklamlar ve esnaftan toplanan paraların hiçbirisi Malatyaspor'a gelmiyordu. Geçen senede bu reklamlar toplandı ve paralar gelmedi. 40 yıldır bu böyle gidiyordu ama biz bunu değiştirdik. Kesinlikle Malatyaspor'un kaşesi, makbuzu olmadan hiçbir esnafımız, Malatyalı hemşerimiz reklam vermesinler. O konuda da ciddi şikayetler aldık. Biz gidiyoruz reklam almaya 'Geldi bir başkası aldı' diyor. 40 yıldır bu iş böyle yapılmış ama biz bu işe 'dur' dedik. Buna 'dur' dediğimiz içinde bazı çevrelerde ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama olsun, Malatya'nın menfaati için ne sıkıntı yaşarsak yaşayalım Malatya'nın bir kuruşunu asla heba etmeyiz. Bu bize emanettir. Bu şehrin emanetidir. Bu emanete de gözümüz gibi bakacağız" diye konuştu.



"Verdiğimiz desteklerle Malatyaspor'un bir üst lige çıkışı bizi mutlu etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise yeni sezonun Yeni Malatyaspor için hayırlı olması temennisinde bulundu. Çalık, konuşmasında şunları söyledi:

"Adil Gevrek Malatyaspor'a başkan olduğunda ne ismini bilirdim ne şeklini bilirdim ne yüzünü ne de kendisini tanırdım. İlk haberlerde Adil Gevrek'i gördüğüm zaman 'Malatyaspor'a yazık oldu' dedim. Malatyaspor, yeniden Yeni Malatyaspor olarak kurgulanırken, Malatya için koşmaya başlarken Malatya'mızda kopan kıyametleri hatırlıyorum. 'Eski Malatyaspor'u nasıl kapattınız? Yeni'yi nasıl, niye kurdunuz?' diyen bir zihniyeti hatırlıyorum. O dönemde bu işin mihmandarlığını yapan Ahmet Çakır'ın da çok büyük eleştirilere hedef olduğunu çok net hatırlıyorum. Ben de köklü bir kurum olan Malatyaspor'u kapatıp, yerine Yeni Malatyaspor'u kurmanın bizim, Malatya ve Malatyaspor'umuz açısından artı ve eksiklerini çok müzakere ettik. Yeni Malatyaspor ismiyle sahneye çıkan takımın bu kadar başarı sağlayacağını hiç tasavvur etmedik. Adil başkanı ilk medyada gördüğümde 'Yeni Malatyaspor olarak çıkıyor, 2.Lig'de başlıyor, düşer' diye bir kanaatim oldu. Adil Gevrek o günkü düşüncelerimden dolayı hakkını helal etsin. Sonrasında sessiz, sakin ve kendi kurduğu ekibiyle adım adım başarılar imza atmaya başladı. Taşın altına elini koymak çok zorlu bir iş. Her babayiğidin harcı değil. Taşın altına elinizi koyduktan sonra ne kadar başarılı olursanız olun hedeflerin direkt odağı haline gelebilirsiniz. Yeni Malatyaspor'un yöneticileri bu taşın altına elini koydu. Bu taşın altına koydukları andan itibaren kimler yönetime girmek isterse, kimler karşısına çıkmak isterse, biz siyasiler 'Adil, Ahmet, Mehmet olsun' hiç demedik. Bizim tek bir hedefimiz vardı; mevcut yönetimin başarıları bizim Malatyaspor'a vermiş olduğumuz destekler her defasında bir üst lige çıkışı bizi memnun ve mutlu etti. Malatyaspor'un kendi içerisinde yönetim değişiklik arzusu varsa bunu yapmak Malatya'da buna talip olanların görevidir."



"Malatyaspor ortak sevdamız"

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Adayı Hulusi Porgalı da, "Ben her zaman Malatya ve Malatyaspor sevdalısıyım. Bu sevdamı her platformda açıklıyorum. Malatyaspor ortak sevdamızdır ve siyasilerin üzerindedir. Hiçbir siyasi parti ya da kişi Malatyaspor'un üzerinde değildir. Kim olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa olsun Malatyaspor'a destek verdiyse önünde saygıyla eğilirim. Adil başkanımıza sene başından beri çok acımasız eleştiriler yapıldı. Basında, sosyal medyada bunu gördük. Adil başkanımıza açık çek olarak net desteğimizi verdik. Eline sağlık diyoruz, yaptıklarından dolayı da teşekkür ediyoruz. 2018-2019 sezonunda da yine Adil başkanımızın en iyisini yapacağına gönülden inanıyorum. Maddi ve manevi bana düşen bir şey olursa Adil başkan ve Malatyaspor'un arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Mali Genel Kurulda Evkur Yeni Malatyaspor’un 2017-2018 sezonunda gerçekleşen gelirinin 104 milyon 540 bin TL olduğu, giderinin ise 104 milyon 540 bin TL olduğu açıklandı. Borcunun ise 23 milyon TL olduğu kaydedildi. Bu borcun 17 milyon 696 bin TL’sinin ise banka borcu olduğu belirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 sezonu için tahmini bütçe geliri 135 milyon TL, tahmini bütçe gideri ise 135 milyon TL olarak kabul edildi.

