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Yeni Malatyaspor da artık konsolda!

Süper Lig’in 2018-2019 sezonu dünyaca ünlü bir konsol oyun şirketinin 2019 oyun versiyonu içerisinde yer alacağı açıklandı. Yeni Malatyaspor ile birlikte 17 kulübün lisanslı şekilde yer alacağı bilgisayar oyununda orijinal kadrolar ve futbolcular direkt olarak yer alacak.

Yeni Malatyaspor da artık konsolda!

Süper Lig’in 2018-2019 sezonu dünyaca ünlü bir konsol oyun şirketinin 2019 oyun versiyonu içerisinde yer alacağı açıklandı. Yeni Malatyaspor ile birlikte 17 kulübün lisanslı şekilde yer alacağı bilgisayar oyununda orijinal kadrolar ve futbolcular direkt olarak yer alacak.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:48
Yeni Malatyaspor da artık konsolda!

Spor Toto Süper Lig’de bu yıl ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor taraftarına bir müjdeli haberde Konami şirketinden geldi. Dünyaca ünlü konsol oyun şirketi Konami’nin Pro Evolution Soccer (PES) 2019 oyununda Süper Lig’in yer alacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyon (TFF) ile yapılan anlaşma sonrası Yeni Malatyaspor ile birlikte 17 Süper Lig takımın orijinal isimleri ve kadroları Eylül ayının sonlarında piyasaya sürülecek olan versiyon içerisinde yer alabilecek. Böylelikle sarı-kırmızılı takım ilk kez bir konsol oyununda bulunacak. Öte yandan resmi duyurularda oyunun Türkiye’deki elçisi de Milan’da forma giyen genç oyuncu Hakan Çalhanoğlu olacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigHakan Çalhanoğlu
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