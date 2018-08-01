Yeni Malatyaspor da artık konsolda!

Spor Toto Süper Lig’de bu yıl ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor taraftarına bir müjdeli haberde Konami şirketinden geldi. Dünyaca ünlü konsol oyun şirketi Konami’nin Pro Evolution Soccer (PES) 2019 oyununda Süper Lig’in yer alacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyon (TFF) ile yapılan anlaşma sonrası Yeni Malatyaspor ile birlikte 17 Süper Lig takımın orijinal isimleri ve kadroları Eylül ayının sonlarında piyasaya sürülecek olan versiyon içerisinde yer alabilecek. Böylelikle sarı-kırmızılı takım ilk kez bir konsol oyununda bulunacak. Öte yandan resmi duyurularda oyunun Türkiye’deki elçisi de Milan’da forma giyen genç oyuncu Hakan Çalhanoğlu olacak.