TFF 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayıp Spor Toto Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın omurgasını muhafaza etmeye çalışacaklarını kaydeden Gevrek, "Kadroyu sil baştan değiştirmek mümkün değil. Bizim devam etmek istediğimiz mevcut futbolcularımız var. Yollarımızı ayıracağımız futbolcularımız da var. Ancak bu sil baştan olmayacak. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. TFF 1. Lig’e çıkarken de bu şekilde yaptık. O omurgayı koruyacağız. Şuan görüşme halinde olduğumuz yabancı futbolcular var. Arkadaşlarımızın izleyip değerlendirdiği oyuncular bunlar. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bir Nijeryalı oyuncuya lig devam ederken imza attırdık. Genç ve yetenekli bir oyuncu aldığımızı söyleyebilirim. Hatırlarsanız Azubuike’yi de bu şekilde almıştık. Önümüzdeki hafta transfer ve mevcut teknik heyetimizle devam edip etmeyeceğimiz gibi konuların tamamı netleşmiş olur" şeklinde konuştu.



"Kurumsallaşma ve tesisleşmeye de devam edeceğiz"

Gelecek yıl ki hedeflerinin Süper Lig’de kalmak olduğunu da belirten Gevrek, "Kurumsallaşma adına, mali disiplin ve takımın tesisleşmesini yapmamız lazım. Bunların hepsi planlarımız arasında var. İnşallah bunları da önümüzdeki yıllarda gerçekleştiririz. Bunun için gerek siyasilerimizden gerek iş adamlarımızdan ve Malatyaspor camiasından destek istiyoruz. Malatya o bölgenin tek takımı olarak kaldı. İnşallah bu altyapıyı da kurumsallaşma ve tesisleşmeye de devam edeceğiz. Malatya’yı Süper Lig’de iyi temsil edeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

İHA