Ligin ilk yarısında kadro kısıtlılığı yüzünden 5 haftalık kötü bir seri yaşayan Yeni Malatyaspor, devre arasında şampiyonluk için düğmeye basmış birçok yıldız oyuncuyla masaya oturmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde yaşanan bir son dakika gelişmesi BUSABAH’ın radarına takıldı.

LİG 2’DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYOR

Her transfer döneminde yıldız isimleri günler öncesinden duyuran spor servisimiz, bu kez herkesin merak ettiği yeni golcünün kim olacağı sorusuna büyük ölçüde yanıt buldu. Stopere Sezer, forvete alternatif Ahmet Aras ve son olarak da sol bek ile pivot santrafor alıp transferi bitirecek sarı kırmızılılar Fas A Milli Takımının golcüsüyle masaya oturdu. Bu sezon Fransa Lig 2’de tıpkı Yeni Malatyaspor gibi fırtınalar koparan ve şu an R. Strasbourg’da forma giyiyor.

18 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Lig 2’de 4 sırada bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Strasbourg’un en büyük gücü olan Khalid Boutaib 29 yaşında. 1.90 boyundaki dev santrafor 18 maçta 11 gol kaydetti. Aynı zamanda Fas A Milli Takımının gol yükünü de çeken Khalid, ülkesiyle Afrika Uluslar Kupasına katılacak. Şu an ülkesiyle kampta olan Khalid, Yeni Malatyaspor ile anlaşması durumda sadece ligin ilk 1 haftası Malatya’da olmayacak. Teknik heyet tarafından tam not alan golcü oyuncu, başkan Adil Gevrek’in de araştırmalarından tam not aldı.

TRANSFER 2 GÜN İÇİNDE KESİNLİK KAZANACAK

Khalid ile pazarlık aşamasında olan Yeni Malatyaspor, oyuncuya son teklifini menajeri aracılığıyla yaptı. Kulübü R. Strasbourg ile 6 aylık kiralık konusunda anlaşan Yeni Malatyaspor sadece Süper Lig yolunda golcü oyuncudan yararlanarak, tekrar eski kulübüne gönderecek. R. Strasbourg’a düşük bir kiralama bedeli ödeyecek yönetim, oyuncunun alacağı para da anlaşırsa transfer 2 gün içinde sonuçlanacak. Faslı Khalid’in alternatifi ise Ayite olacak. Geçen yıl Alanyaspor’da rüzgar gibi esen siyahi oyuncu için de alttan alta girişimde bulunan yönetim, Faslı’dan haber çıkmazsa, bu oyuncuya yönelecek.

FATİH AVCI