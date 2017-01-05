05 Ocak 2017 Perşembe

2. ORDU’DA DARBE GECESİ

Yeni Malatyaspor Antalya kampının kapılarını BUSABAH’a açtı…Bu kaplanda huzur var

TFF 1. Lig’de ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları devam ediyor. Günde çift idman temposuyla çalışan sarı kırmızılılar, ilk yarıyı şampiyonluk potasının içinde bitirmenin mutluluğunu yaşarken, Antalya kampının yorucu geçen günlerini, hocasından futbolcusuna ayrı bir hırs ve motivasyonla değerlendiriyor…

05 Ocak 2017 Perşembe 11:56
Yeni Malatyaspor Antalya kampının kapılarını BUSABAH’a açtı…Bu kaplanda huzur var

Antalya kampında 3. gününü geride bırakan Yeni Malatyaspor’da devre arası çalışmaları sürüyor. Yabancı futbolcuların katılmasıyla birlikte tam kadroya ulaşan sarı kırmızılılar günü çift idmanla tamamladı.

FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKTI!

Konakladığı Otel’in sahalarını kullanan Yeni Malatyaspor günün ilk idmanını sabah 11.00’da yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda tüm futbolcular takımla beraber çalışırken yabancılar takımdan ayrı düz koşu yaptı. Genel dayanıklılık ve kuvvete yönelik yorucu bir program hazırlayan teknik heyet futbolcuların adeta pestilini çıkardı. Hava değişikliğinden dolayı gribal enfeksiyona yakalanan Fatih Gürden ve Sadık Çiftpınar kontrol amaçlı çalışmayı erken tamamladı.

AKŞAM ÇALIŞMASI KIRAN KIRANA!

Günün ikinci çalışmasını akşam saat 18.00’de yapan Yeni Malatyaspor, bu kez topa teknik ve taktik ağırlıklı bir program uyguladı. Antrenmanda dar alanda çift kale maç yapan oyuncuların hırsı, zaman zaman sert ikili mücadelelere sahne oldu. Teknik direktör İrfan Buz sakatlık yaşanmaması için futbolcuları sık sık uyardı. Yaklaşık iki saat süren çalışmayı Antalya’da yaşayan Malatyalılar da yakından takip etti. Ligin ikinci yarısına çift idman temposuyla devam edecek sarı kırmızılı temsilcimizde dış transfer Sezer Özmen dışında yeni bir oyuncu bulunmuyor.

FATİH AVCI
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