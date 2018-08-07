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Yeni Malatyaspor, altyapıdan 3 ismi profesyonel yaptı

Yeni Malatyaspor, altyapısında yetiştirdiği genç yetenekleri birer ikişer profesyonel yapıyor.

Yeni Malatyaspor, altyapıdan 3 ismi profesyonel yaptı

Yeni Malatyaspor, altyapısında yetiştirdiği genç yetenekleri birer ikişer profesyonel yapıyor.

07 Ağustos 2018 Salı 13:15
Yeni Malatyaspor, altyapıdan 3 ismi profesyonel yaptı

Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan yetiştirdiği futbolcularının sayısını her geçen sezon arttırırken, son olarak Emirhan Kayalar, Emre Akcebe ve Bilal Barman ile profesyonel söyleşme yapıldı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan imza töreniyle profesyonel mukaveleye imza atan genç yetenekler hayatlarındaki en mutlu anlardan birini yaşadılar.

Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun ve Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir’in hazır bulunduğu törende, genç yetenekler attıkları imzayla profesyonelliğe geçiş yaptılar.

Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir Yeni Malatyaspor altyapısı olarak en verimli dönemi yaşadıklarını söyledi.

Genç oyuncular adına çok mutlu olduğunu kaydeden Doğandemir, “Yeni Malatyaspor altyapısında yetiştirdiği genç yeteneklerle birer ikişer profesyonel sözleşme yapıyor. Son yıllarda altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcu sayısı her geçen sezon artıyor. Bugünde Emirhan Kayalar, Emre Akcebe ve Bilal Barman ile profesyonel söyleşme yaptık. Gözlerinden de anlaşılacağı üzere genç yeteneklerimiz hayatlarındaki en mutlu anlardan birini yaşıyorlar” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAltyapıProfesyonel
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