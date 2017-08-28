Geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluğu son haftalarda kaçıran sarı-siyahlı alt yapı, bu sezona da iddialı bir giriş yaparak 3. haftası geride kalan Süper Lig U21 Ligi’nde ikinci sıraya yerleşti. Kendine ait bir tesisi ve çim sahası bulunmayan alt yapı, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig U21 Ligi’nde büyük yatırımlarla yola çıkan takımlara kök söktürüyor. Geçen hafta sahasında karşılaştığı Antalyaspor karşısında net bir galibiyet alarak puanını 7’ye yükselten Yeni Malatyaspor alt yapısı, gözünü şampiyonluğa dikti.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, Yeni Malatyaspor’un alt yapısı olarak misyonlarının büyük olduğunu ifade etti.



“Futbol sadece yetenek değildir”

Süper Lig’deki ilk seneleri olmasına rağmen iyi bir performans sergilediklerini belirten Uçkun, “Sahamızda iyi futbolla, güzel bir galibiyet aldık. Bu sene bu ligde yeniyiz ancak buna rağmen iyi bir performans sergiliyoruz. Malatya alt yapısı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İnşallah geçen sene olduğu gibi bu sene Süper Lig’de de Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz imkanlarımız ölçüsünde alt yapı eğitimine büyük önem veriyoruz. Çocuklarımıza futbolculukla birlikte, sosyal hayatta nasıl olmaları gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. ‘Futbol sadece yetenek değildir, futbol okumaktır, futbol insani anlamdaki değerler bütünüdür ve futbol dostluk’ felsefesiyle çocuklarımıza yaklaşıyoruz” diye konuştu.

İHA