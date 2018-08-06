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Yeni Malatyaspor Alex Song ile anlaşmaya yakın

Yeni Malatyaspor transferde dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Alex Song ile anlaşmak üzere.

Yeni Malatyaspor Alex Song ile anlaşmaya yakın

Yeni Malatyaspor transferde dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Alex Song ile anlaşmak üzere.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:20
Yeni Malatyaspor Alex Song ile anlaşmaya yakın

Kamerunlu oyuncuyla görüşme yürüten sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi.

Barcelona ve Arsenal gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Alex Song ile görüşme halinde olan Malatya ekibinin Kamerunlu oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Kadrosuna son olarak Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme’yi dahil eden Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızı takımın gündemine aldığı Alex Song ismi camiayı heyecanlandırdı.

Son olarak Rubin Kazan’da forma giyen ve kulübüyle kontratı biten 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisi elinde. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Yeni Malatyaspor yönetiminin transferi olumlu sonuçlandırmaya yakın olduğu öğrenildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAlex SongAnlaşma
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