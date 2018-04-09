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YENİ MALATYASPOR, ALANYASPOR MAÇINA EKSİK HAZIRLANIYOR

Haftayı Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Malatya’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

YENİ MALATYASPOR, ALANYASPOR MAÇINA EKSİK HAZIRLANIYOR

Haftayı Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Malatya’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:10
YENİ MALATYASPOR, ALANYASPOR MAÇINA EKSİK HAZIRLANIYOR

Antrenmana çeşitli yerlerinden hafif sakatlıkları bulunan Nacar Barazite, Issiar Dia, Michael Pereira ve Khalid Boutaib katılmadı. Sakatlığından dolayı geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Godson Azubuike ise çalışmada yer aldı. Azubuike’nin Alanya maçında görev alabileceği bildirildi. Süper Lig'de geride kalan 28 hafta itibariyle 37 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için fırsat olarak gördüğü Aytemiz Alanyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına dün başlayan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmazken, Teknik Direktör Erol Bulut ve sportif Direktör Ali Ravcı’nın bire bir görüşmeler yaparak dikkatleri Alanya maçına çekmeye çalıştıkları öğrenildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

İHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirEvkur Yeni MalatyasporAlanyaspor
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