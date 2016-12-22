Mücadelenin çok kötü bir zeminde oynandığının altını çizen Buz, saha şartlarının her iki takım için de çok zor olduğunu kaydederek, futbolcuların ayakta kalmakta zorlandığını belirtti.

Maçta birçok gol pozisyonuna girdiklerini ancak bunu değerlendiremediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Maçın ilk 10 dakikasında üç tane net pozisyon kaçırdık. Devre arasına daha farklı girebilirdik ve gerçekten maçı koparabilirdik ama olmadı. İkinci devrede de maalesef bireysel hatamızdan golü yedik ve skor 1-1 oldu. Gol bölgelerinde yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilmiş olsaydık, maç farklı bitebilirdi. Futbolcu kardeşlerim sahada ellerinden geleni yaptılar ama maalesef 1-1 berabere kaldık, üzgünüz. Bunun üstesinden geleceğimize eminim ilerleyen maçlarda da üstüne koyarak kesinlikle bu yarışın içerisinde olacağız. Ataklarımızı daha iyi sonuçlandırdığımız zaman daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi.

Buz, son olarak, maçta sakatlanarak yerini Murat Akça’ya bırakan Amutu’nun gelecek hafta oynanacak Boluspor mücadelesinde forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

İpekoğlu: “İlk defa buz pateni gibi bir sahada futbol oynandığını gördüm”

Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise, hava ve saha şartlarının çok kötü olduğunu kaydederek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi.

İpekoğlu, “Maçın değerlendirmesini bir tarafa bırakıp, bizi eksi 16 derecede oynatan hakemlerimize, gözlemcilerimize ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Bunun yanında sahada mücadele eden her iki takım futbolcularını yürekten tebrik ediyorum. Başka da söylenecek bir şey yok. Ben 18 yıl profesyonel futbol oynadım, karda, yağmurda, çamurda, doluda futbol oynadım. Ama ilk defa buz pateni gibi bir sahada futbol oynandığını gördüm. Eksi 16 derecede, yürümekte bile zorluk çektiğiniz bir sahada bizi oynamaya mecbur ediyorlar. Futbol Federasyonu'nun bir oturup düşünmesi gerekiyor. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan sağlığının tehlikede olduğu bir futbol zemininde bize maç yaptırıyorlar” şeklinde konuştu.

İHA