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YENİ MALATYASPOR'A ZİYARET

 Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün isim sponsoru olan Hasan Kan’ı Malatya’da ağırladı. 

YENİ MALATYASPOR'A ZİYARET

 Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün isim sponsoru olan Hasan Kan’ı Malatya’da ağırladı. 

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 17:08
YENİ MALATYASPOR'A ZİYARET

Sarı-kırmızılı takıma isim sponsoru olarak ekonomik anlamda kulübe önemli bir katkı sağlayan sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan’ı Nurettin Soykan Tesisleri’nde ağırlayan Başkan Adil Gevrek, destek nedeniyle teşekkür etti. Aynı firmanın 1. Lig'den itibaren sarı-kırmızılı kulübe isim sponsorluğu yaptığını hatırlatan Gevrek, “Hasan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizlere önemli katkılar sundular. Bu marka artık Yeni Malatyaspor ile özdeşleşti neredeyse. Bu markada bir Malatyalılık olması tabi Malatyalıları daha da menün ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum bir kez daha” dedi.

Hasan Kan, daha sonra tesisleri gezerek, futbolcular ve teknik heyetle bir süre sohbet etti.
 

İHA

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