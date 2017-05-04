TFF 1. Lig’de son 4 haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Yeni Malatyaspor, rakiplerinden 5 puan farkla önde girdiği haftada avantajını yalnızca 2 puana düşürdü. 31. Hafta maçında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahada adeta yokları oynadı, taraftarına büyük bir şok yarattı. 5 – 0

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda dün oynanan karşılaşmayı yaklaşık 1000 civarında futbolsever tribünden takip etti. Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Murat Akça ile sakatlıkları olan Ayite ve Ferhat Kiraz kadroda yer almadı. Eskişehir ve Sivasspor’un kazandığı haftada sahadan mutlak puanlarla ayrılması gereken sarı kırmızılı temsilcimiz adeta tel tel döküldü. Eski takımı Yeni Malatyaspor’u iyi analiz eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, 5 – 0’lık galibiyetin mimarı olurken, teknik direktör İrfan Buz’un oyuna hiçbir müdahalesi işe yaramadı.

FELAKET GELİYORUM DEDİ!

Göztepe ve Adana Demir gibi takımları Mustafa Uğur göreve geldikten sonra farklı mağlup eden Bandrımaspor karşısında yine açık oyunu tercih eden Yeni Malatyaspor daha maçın başında rakibine yüzde yüzlük pozisyon verdi. Atabey’in şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı.

SAVUNMA ÖNLEM ALMAYINCA GOL GELDİ!

Yeni Malatyaspor savunması ve orta sahasının dengesiz yakalandığı bir anda hücuma hızlı çıkan ev sahibi sağdan geliştirdiği atakta topu Atabey Çiçek’e aktardı. Penaltı noktası üzerinden yerden bir vuruş yapan Atabey 9. dakikada Bandırmaspor’u 1 – 0 öne geçirdi.

LİDER UYUDU FARK 2’YE ÇIKTI!

Maçın 28. Dakikasında yine sağdan gelen Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor defans kurgusunu son çizgiye inerek dağıttı. Ömer Kandemir dar açıdan vurdu, içeri orta yapılacağını bekleyen Ertaç kapattığı köşeden topu kalesinde gördü. 2 – 0

40 DAKİKADA 3 GOL LİDERE YAKIŞMADI!

Yeni Malatyaspor’un yediği gollerden sonra toparlanması beklenirken, ev sahibi bu kez yan toptan golü buldu. Soldan içeri yapılan ortaya ceza sahası uçak köşesinde iyi yükselen Da Silva kafayı vurdu, üst direğin içine çarpan top filelerle buluştu. 3 – 0

EREN PENALTIYI HAVAYA DİKTİ!

Maçın ilk yarısı umutlanmak için bir gole ihtiyacı olan Yeni Malatyaspor’un imdadına karşılşamanın hakemi yetişti. Rahman Buğra’nın düşürülmesiyle 44. Dakikada kazanılan penaltı atışının başına Eren Tozlu geçti. Birçok maçta kaplanı yenilgiden kurtaran Eren, oldukça kötü bir vuruş yaparak, topu üsten farklı şekilde auta gönderdi.

BANDIRMA GOLLERİNE İKİNCİ YARI DEVAM ETTİ!

Pes etmeye niyeti olmayan ev sahibi karşılaşmanın ikinci yarısı da gollerine devam etti. 78.dakikada günün etkili ismi Gökhan Karadeniz şansını ceza sahası dışından denedi, kaleci Ertaç’ın müdahalesi yeterli olmayınca Bandırmaspor farkı 4’e çıkardı.

VE TARİHİ HEZİMETİ GETİREN GOL!

Maç böyle tamamlanacak derken, Bandırmaspor 88. Dakikada bir gol daha bularak, Doğan Karakuş ile skoru 5 – 0’a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Yeni Malatyaspor 31. haftayı unutamayacağı bir mağlubiyetle kapattı.

KULÜP TARİNDEKİ EN AĞIR YENİLGİ

Yeni Malatyaspor’un Bandırmaspor karşısında yaşadığı bu hezimet aynı zamanda kulüp tarihine geçti. 1986 yılında kurulan Malatya Belediyespor ismiyle 2010 yılında Yeni Malatyaspor adını alan sarı kırmızılı kulüp 30 yıllık tarihinde ilk kez 5 – 0’lık yenilgi yaşadı. Profesyonel liglerde mücadele ettiği tüm dönemler içersinde en son Malatya Belediyespor adıyla Şanlıurfaspor’a 5 – 1 kaybeden turuncu yeşilliler 2011’de Bugsaşsspor’dan 4 gol yiyerek, 4 – 0 mağlup olmuştu. Bandırmaspor’a 5 – 0 kaybeden Yeni Malatyaspor aynı zamanda kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en büyük faciasını yaşadı.















FATİH AVCI