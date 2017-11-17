17 Kasım 2017 Cuma

Yeni Malatyaspor 30 günde 7 maç oynayacak! Trafik sıkıştı

Bir taraftan Süper Lig’de diğer bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele eden Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçıyla birlikte zorlu bir periyoda girecek. Kasım ayının son haftasında 3 maç oynayacak sarı kırmızılılar, 9 ile 24 Aralık arasında ise 4 maça çıkacak.

17 Kasım 2017 Cuma 10:50
Yeni Malatyaspor 30 günde 7 maç oynayacak! Trafik sıkıştı

  Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçından sonra ligde ve kupada yoğun bir maç trafiğine girecek. 25 Kasım’da Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor 8 günde 3 maç oynayacak. 28 Kasım Salı günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek kaplanlar, 2 Aralık Cumartesi ise ligde Akhisar deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor’un maç trafiği bununla da sınırlı değil. 9 Aralık Cumartesi günü ligde Göztepe ile 13 ya da 14 Aralık’ta ise kupada Osmanlıspor ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. 17 Aralık Pazar günü  Galatasaray ile iç sahada karşılaşacak Yeni Malatyaspor, 24 Aralık Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar 15 gün içinde 4 maç oynamış olacak. 

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Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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