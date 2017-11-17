Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçından sonra ligde ve kupada yoğun bir maç trafiğine girecek. 25 Kasım’da Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor 8 günde 3 maç oynayacak. 28 Kasım Salı günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek kaplanlar, 2 Aralık Cumartesi ise ligde Akhisar deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor’un maç trafiği bununla da sınırlı değil. 9 Aralık Cumartesi günü ligde Göztepe ile 13 ya da 14 Aralık’ta ise kupada Osmanlıspor ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. 17 Aralık Pazar günü Galatasaray ile iç sahada karşılaşacak Yeni Malatyaspor, 24 Aralık Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar 15 gün içinde 4 maç oynamış olacak.

HABER MERKEZİ