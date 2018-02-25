Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596

Yeni Malatyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor:1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti. 

Yeni Malatyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor:1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
25 Şubat 2018 Pazar 15:46
Yeni Malatyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor:1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Barazite ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Çağlar iki hamlede topu kontrol etti.
54. dakikada Adem ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
60. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Boutaib, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0
69. dakikada Gilberto’nun altıpas içerisine gönderdiği top defansa çarptıktan sonra boşta kaldı oluşan karambolde Barazite topu ağlara gönderdi: 3-0
87. dakikada kısa paslarla cezasahasına giren Leandro kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top Ertaç’ta kaldı.
90. dakikada Leandrinho, kazanılan penaltıyı Leandro gole çevirdi. 1-3

Stat: Malatya
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx (Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 xx)
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereira, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, Gilberto, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x (Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx
Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Doria (dk. 23), Boutaıb (dk. 60), Barazite (dk. 69) (Evkur Yeni Malatyaspor), Leandrinho (dk. 90 pen) (Kardemir Karabükspor)
Sarı Kartlar: Doria, Denıng (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Karabük)

İHA

Son Güncelleme: 25.02.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erol Bulut: "Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi"
Erol Bulut: "Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi"
YMS:1 Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)
YMS:1 Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto 1. Lig: G. Manisaspor: 0 - Eskişehirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: G. Manisaspor: 0 - Eskişehirspor: 1

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim