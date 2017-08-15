11 YIL SONRA SÜPER LİG!

1-En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatya'nın özlemi, 11 yıl aradan sonra Yeni Malatyaspor ile sona erdi.

YEDEK KULÜBESİNDE 10 FUTBOLCU

2-Kulüpler birliğinin önermesiyle TFF’nin onay verdiği ve bu kez ilk kez uygulanan yedek oyuncu sayısının 7’den 10’a çıkarılma talimatı nedeniyle Yeni Malatyaspor yedek kulübesinde 10 futbolcu yer aldı.

TOP MU KALE Mİ?

3-Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor maçını önce yazı tura atışında kazandı. Hakem Mete Kalkavan’ın top mu? Kale mi? atışında doğru tercih yapan Yalçın Ayhan takımına istediği kaleyi seçti.

MAÇI BİTİREN GOL!

4-Dia'nın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Khalide Boutaib topu ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

KHALİD DUBLEYİ BEBEĞİNE HEDİYE ETTİ

5-Osmanlıspor maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Boutaib maçtan 3 gün önce baba olmuştu. Faslı golcü attığı golleri Chahine isimli yeni doğan çocuğuna armağan etti.

UYGUN ADIM MARŞ!

6-Maçtan sonra Osmanlıspor teknik direktörü Bülent Uygun, Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ı tebrik etti. Sağlam, başkent ekibine Süper Lig’de sonraki maçlarında başarılar diledi.





















ÖMER ALİ DELİBAŞ