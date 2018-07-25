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Yeni Malatyaspor 10’uncu sırada

Taraftarların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig'in satışları devam ediyor.

Yeni Malatyaspor 10’uncu sırada

Taraftarların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig'in satışları devam ediyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:50
Yeni Malatyaspor 10’uncu sırada

Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı. Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig’de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüp olan Galatasaray, 753 bin 888 Passolig satarak bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe 717 bin 389, Beşiktaş ise 648 bin 886 Elektronik bilet satarak sarı-kırmızılıları takip etti. Süper Lig'deki takımların sattığı Passolig sayısı; Galatasaray: 753 bin 888 , Fenerbahçe: 717 bin 389, Beşiktaş: 648 bin 886, Trabzonspor: 213 bin 790, Konyaspor: 129 bin 381, Bursaspor: 128 bin 524, Antalyaspor: 97 bin 669, Kayserispor: 60 bin 328, Göztepe: 57 bin 093, Yeni Malatyaspor: 56 bin 235, Başakşehir: 50 bin 918, Sivasspor: 49 bin 399, Alanyaspor 33 bin 695, Rizespor: 32 bin 555, Akhisarspor: 32 bin 418, BB Erzurumspor: 29 bin 410, Ankaragücü: 25 bin 513, Kasımpaşa: 13 bin 248 

İHA

Anahtar Kelimeler:
PassoligMalatyaYeni Malatya Spor
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