Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Tugay Kaçar rakibine yaptığı hareket sonrası mücadelenin hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
19. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
27. dakikada Aytaç’ın sağ kanattan yaptığı ortada Eren Tozlu altıpasın içinde şutunda top direğe çarparak yeniden Eren'in önünde kaldı. Eren bir kez daha vurarak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
40. dakikada Sadeghian'in ceza sahası sol çaprazından içeriye girerken şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx
Evkur Yeni Malatyaspor
: Farnolle xx, Murat Yıldırım xx, Barazite xx, Eren xx, Sincere xx, Ferhat Canlı, Murat Akça xx, Aytaç Kara xx, Mina xx, Rahman Buğra xx, Diallo xx
Yedekler: Ertaç, Pereira, Boutaib, Sadık, Turgut, Cissokho, Chebake, Burak Kavlak, Dening, Furkan Pekşen
Teknik Direktör: Erol Bulut
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Koray Altınay xx, Ninaj xx, Doukara xx, Regattin xx, Prochazka xx, Moreira xx, Tugay Kaçar xx, Aminu Umar xx, Sadeghian xx, Anıl Karaer xx
Yedekler: Ahmet Eyüp, Özer, Maxso, Burak, Cikalleshi, Ali Eren, Numan, Ahmet
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Aminu Umar (dk. 19) (Osmanlıspor), Eren (dk. 27) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Tugay Kaçar (dk. 1) (Osmanlıspor)
Sarı kart: Koray Altınay (Osmanlıspor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
49. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Pereira’nın şutunu kaleci köşeden çıkarttı.
60. dakikada Rahman'ın ceza sahasına ortasında Aytaç'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.
85. dakikada Rahman’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dening topu auta gönderdi.
Stat: Malatya
Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Murat Yıldırım x, Barazite x (Boutaib dk. 61 x), Eren xx (Dening dk. 76 x), Sincere xx, Ferhat Canlı xx (Pereira dk. 46 x), Murat Akça x, Aytaç Kara x, Mina xx, Rahman Buğra xx, Diallo x
Yedekler: Ertaç, Sadık, Turgut, Cissokho, Chebake, Burak Kavlak, Furkan Pekşen
Teknik Direktör: Erol Bulut
Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Koray Altınay xx, Ninaj xx, Doukara xx (Cikalleshi dk. 78 ?), Regattin xx, Prochazka xx, Moreira xx, Tugay Kaçar x, Aminu Umar xxx (Özer dk. 55 x), Sadeghian xx (Numan dk. 62 x), Anıl Karaer xx
Yedekler: Ahmet Eyüp, Maxso, Burak, Ali Eren, Ahmet
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Aminu Umar (dk. 19) (Osmanlıspor), Eren (dk. 27) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Tugay Kaçar (dk. 1) Osmanlıspor
Sarı kartlar: Koray Altınay, Karcemarskas (Osmanlıspor)
İHA
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