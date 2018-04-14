Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
33. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutu savunmadan geri döndü.
37. dakikada Chabeke’nin sağ kanattan ortasında Adem'in kafasında top yandan auta çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx Volkan Ahmet Narinç
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereıra xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx, Cissokho xx Chabeke xx Aytaç xx Mina xx
Yedekler: Farnolle, Dorıa, Eren, Berk, Rahman, Dia, Dening, Gilberto, Diallo, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Isaac xx, Efecan xx, Manıatıs xx, Emre Akbaba xx, Nsakala xx, Welinton xx, Tzavellas xx, Douglas xx, Fernandes xx, Gassama xx
Yedekler: Ufuk, Berkan, Filipe, Mbilla, Wanderson, Fofana, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Barış, Taha
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kartlar: Azubuike, Aytaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Gassama (Aytemiz Alanyaspor)