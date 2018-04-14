Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536

Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:56
Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 


33. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutu savunmadan geri döndü. 
37. dakikada Chabeke’nin sağ kanattan ortasında Adem'in kafasında top yandan auta çıktı. 

Stat: Malatya 


Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx Volkan Ahmet Narinç 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereıra xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx, Cissokho xx Chabeke xx Aytaç xx Mina xx 


Yedekler: Farnolle, Dorıa, Eren, Berk, Rahman, Dia, Dening, Gilberto, Diallo, Mustafa 
 

Teknik Direktör: Erol Bulut 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Isaac xx, Efecan xx, Manıatıs xx, Emre Akbaba xx, Nsakala xx, Welinton xx, Tzavellas xx, Douglas xx, Fernandes xx, Gassama xx 


Yedekler: Ufuk, Berkan, Filipe, Mbilla, Wanderson, Fofana, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Barış, Taha 
 

Teknik Direktör: Mesut Bakkal 


Sarı kartlar: Azubuike, Aytaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Gassama (Aytemiz Alanyaspor)

Son Güncelleme: 14.04.2018 18:02
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 puan son anda kaçtı!
3 puan son anda kaçtı!
Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor
Kümede kalmak için en az 1 puan hedefliyor
E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim