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Yeni Malatyaspor 0-1 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

Yeni Malatyaspor 0-1 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 21:45
Yeni Malatyaspor 0-1 Atiker Konyaspor
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir takım Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Yatabare topu ceza sahası içerisine taşıdı, Milosevic önünde bulduğu topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1
26. dakikada Sincere’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Boutaib kafayla vurdu top auta çıktı.
44. dakikada Issam’ın sol kanattan yaptığı ortaya Adem müsait durumda kafa vuruşu yaptı, top az farkla auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Guilherme xx, Boutaib xx, Adem xx, Sadık xx, Pereira xx, Sincere xx, Aleksic xx, Issam xx, Mina xx, Rahman xx
Yedekler: Farnolle, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Ahmed, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Yatabare xx, Milosevic xx, Uğur xx, Vedat xx, Fofona xx, Ferhat xx (Opanasenko dk. 33 x), Skubic x
Yedekler: Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Adıs Jahovic, Traore, Mahmut, Amır, Moke, Opanasenko, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Milosevic (dk. 14) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartalar: Mina, Guilherme (Atiker Konyaspor), Jevtovic (Evkur Yeni Malatyaspor)

Son Güncelleme: 31.08.2018 22:48
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