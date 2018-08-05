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Yeni Malatyapor'da yeni transferler maçı tribünde izledi

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı hazırlık maçını yeni transferler Guilherme Costa Marguez ve Mitchell Donald tribünden izledi.

Yeni Malatyapor'da yeni transferler maçı tribünde izledi

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı hazırlık maçını yeni transferler Guilherme Costa Marguez ve Mitchell Donald tribünden izledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:10
Yeni Malatyapor'da yeni transferler maçı tribünde izledi

Hazırlık kampında transferi sessiz geçiren ancak son 1 haftada kadrosuna iki oyuncu birden dahil ederek taraftarını mutlu eden Yeni Malatyaspor, yenileri görücüye çıktı. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle sahasında bir hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılar müsabakayı 2-1 kazanırken, yeni transferler maçı tribünden takip etti.

Fiziki olarak takımlarından hazır olarak gelmelerine rağmen Teknik Direktör Erol Bulut tarafından tercih edilmeyen Guilherme Costa Marguez ve Mitchell Donald, 90 dakikayı heyecanlı gözlerle takip etti.

Malatyalı taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu ikili, bu ilgiye kayıtsız kalmayarak bol bol imza dağıttı.  busabahmalatya.com

İHA

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Yeni MalatyasporYeni TransferlerMaçTribün
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