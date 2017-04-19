19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Yeni Malatya’nın şampiyonluğunu ilan etti

TRT spor yorumcusu Hayri Ülgen, TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde ettiğini belirterek, "Evkur Yeni Malatyaspor ‘şampi’ diyebiliriz artık. Tabii ben de bu bölgenin bir insanı olarak Malatya’nın şampiyonluğuna seviniyorum" dedi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:56
Yeni Malatya’nın şampiyonluğunu ilan etti

  TFF 1. Lig’in 28. haftasındaki Evkur Yeni Malayaspor-Eskişehirspor maçı için Malatya’ya gelen Ülgen, tekvando federasyonu başkan adayı Nevzat Alaca’nın konuğu oldu. Burada açıklamalarda bulunan Ülgen, TFF 1. Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Ülgen, "Futbolda her zaman çok para harcayan takımlar şampiyon olmuyor. Evkur Yeni Malatyaspor çok para değil, çok emek harcayan takımlardan biri. Tabii ben bu bölgenin bir insanı olarak Malatya’nın başarısına seviniyorum. Malatya’da kendimi evimde hissediyorum. Burada çok değerli dostlarım var. Malatya her şeyi ile bir futbol kenti. Hocasını çok iyi tanıyorum, genç ve gelecek vaat eden bir isim. Onun büyük katkısı var. Doğru yapılanma, taraftar desteği de istenilen düzeyde olunca, başarı da kendiliğinden geliyor. Evkur Yeni Malatyaspor şampiyon demesek de, ‘şampi’ olduğunu düşünüyorum. Ben Malatyaspor’un başarısını takım olmaya, ekip olmaya bağlıyorum" dedi.

"Baba unvanını futbol oynadığı dönemde almıştır"
  İş adamı Nevzat Alaca ise yaptığı açıklamada Hayri Ülgen’i ağırladıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Hayri Baba’yı burada ağırladığımız için çok mutluyum. Kendisiyle dostluğumuz çok eskiye dayanmakta. Çok değerli bir spor adamı olan Hayri Ülgen, baba unvanını futbol oynadığı dönemde almıştır. Bugün Malatya’da ağırladık kendisini" diye konuştu.

FATİH AVCI
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