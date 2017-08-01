Yeni Malatyaspor Kulübü’nün resmi internet sayfası www.yenimalatyaspor.org.tr adresi üzerinden yayına başladı. Site içerisinde Yeni Malatyaspor Kulübü’nün yönetim bilgileri, tüzük, tarihçe, futbolcuların isimleri ve fotoğrafları, teknik kadro, destek ekibi, altyapı takımlarında yer alan oyuncu isimleri, kulüp logosu, foto ve video galeri gibi bilgiler yer alıyor. Haftanın maçları, puan tablosu ve bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor’un maç bilgilerinin yer aldığı kulübün internet sitesinde lisanslı ürün almak isteyenler içinde kolaylık sağlanıyor. Kulübün gerçekleştirdiği tüm etkinlik ve çalışmalardan haberlerin yer aldığı sitede aynı zamanda gerçekleşmesi planlanan etkinliklerde etkinlik takvimi içerisinde yer almaya başladı. Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü’nün duyuruları ve etkinliklerinin ilk olarak kendi resmi internet sitesinden duyurulacağı da ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ