Yeni Malatyaspor Orduzu Pınarbaşı’ndaki antrenman sahlarının yanındaki yeni tesisine taşındı. Dün süren taşınma işleminden sonra A takım tamamen yeni tesise yerleşti. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin lojistik destekleriyle kulübün bütçesinden çıkan yaklaşık 2 milyonluk giderle bitirilen tesis antrenman sahasına sadece 10 metre uzaklıkta. 5 yıldızlı otel konseptine uygun olarak inşa edilen yeni tesislerinde Trabzonspor maçına hazırlanan sarı-siyahlı takım, daha önce otelde konakladığı için yaşadığı bazı sıkıntıları da geri bırakmış oldu. Malatya İl Özel İdaresi ile Spor Toto Teşkilatı’nın ödenekleriyle 2010 yılında inşa edilen ancak sonraki dönemlerde faaliyete geçirilemediği için atıl durumuna düşen yeni tesisin tamamlama işi için genel toplamda yaklaşık 5 milyon gibi bir para harcandı.

Ancak yeni tesisin hala bazı eksikliklerin bulunduğu, bu durumun da Teknik Direktör Erol Bulut tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı belirtildi. Bulut’un eksiklerin bir an önce giderilmesi için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor'un yeni tesisi kullanmaya başlamasıyla birlikte, kulübün ekonomik yükünü de azaltacağı ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ