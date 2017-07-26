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Yeni Malatya Tuzlaspor ile karşılaşacak

Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında bugün Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

25 Temmuz 2017 Salı 12:02
Yeni Malatya Tuzlaspor ile karşılaşacak

  Düzce’de 2. etap kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, dördüncü hazırlık maçını bugün TFF 3. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynayacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 günlük bir dönemi geride bırakan sarı-siyahlı takım, yarın hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.
Düzce kampında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde günü 2 çalışma yaparak geçiren Malatya temsilcisinde gözler bugün Tuzlaspor ile oynayacak hazırlık müsabakasına çevrildi. İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 5-0 yenen, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi Karabükspor’a 2-0 yenilen, üçüncü hazırlık müsabakasında ise Boluspor’u 2-0’la geçen sarı-siyahlılarda, Ertuğrul Sağlam’ın Tuzlaspor karşısında yeni transfer Barazite’e de şans vereceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor - Tuzlaspor müsabakası bugün saat 17.00’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynayacak.

İHA
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