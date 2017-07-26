Düzce’de 2. etap kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, dördüncü hazırlık maçını bugün TFF 3. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynayacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 günlük bir dönemi geride bırakan sarı-siyahlı takım, yarın hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Düzce kampında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde günü 2 çalışma yaparak geçiren Malatya temsilcisinde gözler bugün Tuzlaspor ile oynayacak hazırlık müsabakasına çevrildi. İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 5-0 yenen, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi Karabükspor’a 2-0 yenilen, üçüncü hazırlık müsabakasında ise Boluspor’u 2-0’la geçen sarı-siyahlılarda, Ertuğrul Sağlam’ın Tuzlaspor karşısında yeni transfer Barazite’e de şans vereceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor - Tuzlaspor müsabakası bugün saat 17.00’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynayacak.

İHA