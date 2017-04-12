12 Nisan 2017 Çarşamba

Yeni Malatya – Eskişehir maçında yıldızları izlemek sudan ucuz... Biletler 3 lira!

Süper Lig yolunda sezonun en ciddi müsabakalarından birine çıkacak Yeni Malatyaspor, önümüzdeki Salı ligin güçlü ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaşacak. Bu maçta taraftarını yanında görmek isteyen sarı kırmızılı yönetim bilet fiyatlarını 3 liraya düşürdü.

12 Nisan 2017 Çarşamba 14:34
Yeni Malatya – Eskişehir maçında yıldızları izlemek sudan ucuz... Biletler 3 lira!

  TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında Eskişehirspor’u konuk edecek Yeni Malatyaspor’da zorlu müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Hafta sonu yapılacak referandum dolayısıyla salı günü oynanacak karşılaşma şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Bu maçta taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yönetim, biletleri indirimli fiyattan satışa sundu. Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor müsabakası biletleri kale arkası 3 TL, Maraton 4 TL, Kapalı Tribün 5 TL olarak satışa sunuldu. Bu rakamlar son 10 yılda belirlenen en düşük bilet fiyatları olarak tarihe geçerken, İnönü Stadı’nın hafta içi olmasına karşın büyük oranda dolaması bekleniyor. Çevre yolu tarafındaki kale arkası da bilet alımına açılırken, futbolseverlerin ilk günden 1000 civarında bileti tükettiği öğrenildi. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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