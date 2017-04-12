TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında Eskişehirspor’u konuk edecek Yeni Malatyaspor’da zorlu müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Hafta sonu yapılacak referandum dolayısıyla salı günü oynanacak karşılaşma şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Bu maçta taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yönetim, biletleri indirimli fiyattan satışa sundu. Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor müsabakası biletleri kale arkası 3 TL, Maraton 4 TL, Kapalı Tribün 5 TL olarak satışa sunuldu. Bu rakamlar son 10 yılda belirlenen en düşük bilet fiyatları olarak tarihe geçerken, İnönü Stadı’nın hafta içi olmasına karşın büyük oranda dolaması bekleniyor. Çevre yolu tarafındaki kale arkası da bilet alımına açılırken, futbolseverlerin ilk günden 1000 civarında bileti tükettiği öğrenildi.

FATİH AVCI