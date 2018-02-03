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Yeni Malatya, Antalya'dan eli boş dönüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaştığı Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Yeni Malatya, Antalya'dan eli boş dönüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaştığı Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

ÖMER
ÖMER
03 Şubat 2018 Cumartesi 17:08
Yeni Malatya, Antalya'dan eli boş dönüyor

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 10 kişi kaldığı maçta rakibine 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın 51. dakikasında Deniz Kadah ile Sadık Çiftpınar arasındaki ikili mücadele sonrası Issam Chebake, Emre Güral’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmaya hakem Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları damgasını vurdu. 

Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx, Sakıb Aytaç xx, Diego Angelo xx, Nazim Sangare xx, Zeki Yıldırım xx, Charles Da Silva xx, Richard Danilo x (Mostapha El Kabir dk. 46 xx), Maicon Marques xx (Soulaymane Doukara dk. 85 ?), Emre Güral x (Hakan Özmert dk. 76 x), Deniz Kadah xxx
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ruud Boffin, Danon Djourou, Yusuf Çelik, Chico, Harun Alpsoy, Mılan Jevtovıc
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Issam Cıhebake x, Sadık Çiftpınar x, Ally Cissokho x (Rahman Çağıran dk. 86 ?), Doria Macedo x Murat Yıldırım x, Micheal Pereira x (Eren Tozlu dk. 75 x), Aytaç Kara x Sadio Diallo x, Adem Büyük x (Maenfuh Sincere dk. 62 x), Khalid Boutaib x
Yedekler: Fabien Farnolle, Gökhan Akkan, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Arturo Meza, Berk Yıldız, Rahman Çağıran, Fernando Denıng, Mustafa Eskihallaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Deniz Kadah (dk. 9 pen. ve 66), El Kabir (dk. 90) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Issam Chebake (dk. 51) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Adem, Murat (Evkur Yeni Malatyaspor), Emre Güral, Doukara (Antalyaspor)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAntalyasporSüperligBusabah
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