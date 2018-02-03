Yeni Malatya, Antalya'dan eli boş dönüyor

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 10 kişi kaldığı maçta rakibine 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın 51. dakikasında Deniz Kadah ile Sadık Çiftpınar arasındaki ikili mücadele sonrası Issam Chebake, Emre Güral’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmaya hakem Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları damgasını vurdu.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx, Sakıb Aytaç xx, Diego Angelo xx, Nazim Sangare xx, Zeki Yıldırım xx, Charles Da Silva xx, Richard Danilo x (Mostapha El Kabir dk. 46 xx), Maicon Marques xx (Soulaymane Doukara dk. 85 ?), Emre Güral x (Hakan Özmert dk. 76 x), Deniz Kadah xxx

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ruud Boffin, Danon Djourou, Yusuf Çelik, Chico, Harun Alpsoy, Mılan Jevtovıc

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Issam Cıhebake x, Sadık Çiftpınar x, Ally Cissokho x (Rahman Çağıran dk. 86 ?), Doria Macedo x Murat Yıldırım x, Micheal Pereira x (Eren Tozlu dk. 75 x), Aytaç Kara x Sadio Diallo x, Adem Büyük x (Maenfuh Sincere dk. 62 x), Khalid Boutaib x

Yedekler: Fabien Farnolle, Gökhan Akkan, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Arturo Meza, Berk Yıldız, Rahman Çağıran, Fernando Denıng, Mustafa Eskihallaç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Deniz Kadah (dk. 9 pen. ve 66), El Kabir (dk. 90) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Issam Chebake (dk. 51) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Murat (Evkur Yeni Malatyaspor), Emre Güral, Doukara (Antalyaspor)